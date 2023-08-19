香港難比！深圳三大移動夜市可免費停車？9月路邊攤解禁更吸引

當夜幕低垂、華燈初上之時，一輛輛小汽車緩緩駛進，掀起車尾箱門，掛起色彩繽紛的裝飾燈，寂靜的停車場頓時變成熱鬧的市集。這可不是一般只有吃和喝的夜市。這裏有帳幕、有舞台，是朋友聚集之也，亦是年輕人造夢的工場。



車尾箱市集（內地又稱車尾箱夜市或車尾箱集市）近年在全國爆紅，在深圳也有三個相對大型的車尾箱市集，煙火氣與年輕人的活力，構成一個充滿魅力的「移動」夜市。



車尾箱市集概念源自英國 「以物易物」二手平台

位於龍崗區的深圳茶博園的103車尾箱市集，以帳幕布置，露營桌枱，為年輕人提供一個社交及創業的新平台。（網上圖片）

甚麼是車尾箱市集？車尾箱市集（Car Boot Sale）這個概念起源於英國，是一群車主自發的「以物易物」的地方。

車尾箱市集的模式，是車主們開着自己得小車，在車尾箱擺上準備交換的物品，加上一些裝修品和佈置，也是外國人彼此交流的生活方式。

國內車尾箱市集爆紅 年青人創業夢工場

這種概念近年傳入內地，車尾箱市集已發展成一個年輕人聚集交流和創業的平台。以汽車車尾箱為作為攤位，售賣自製餐飲、美食、手作或遊戲的娛樂天地。

因為創業的成本低，只需要有一輛私家車，給一點場地租金，就能開拓屬於自己的創業空間，正因為方便和低成本，所以成為年輕人追夢的天地。

1. 龍崗深圳茶博園 逾百私家車組成「移動」夜市

龍崗區深圳茶博園的103車尾箱市集，大約可以擺放100輛私家車，中間的位置是車主或者顧客們的聯誼天地；這裏也成為了深圳休閒娛樂的不夜天，是年輕人創業的其中一個途徑。 （龍崗區宣傳部 )

在深圳龍崗區的深圳茶博園，名為「103車尾箱集市」，就有一個佔地達1萬平方米，相當於兩個標準足球場大小的車尾箱市場，是深圳目前最大的車尾箱市集。

不要看這個市集貌似停車場，這裏真的能夠容納上百輛私家車同時擺擋，相當於有過百間小店進駐。

在茶博園外的空地上，車輛停泊在地上指定的車位上，掛上招牌、擺出自家售賣的物品，每一輛車都如同一個行走的店鋪，只需要簡單佈置就可以開始做生意了。

小小的車尾箱，充滿無限的可能；不論是售賣食品飲品、手作精品，或者自家製的飾物，都可以成為一門生意。（網上圖片)

車尾箱空間不大，卻載着各類型的商業場景。有賣串燒小吃、漢堡炸雞、即磨咖啡、特色餐飲，也有提供即場繪畫、製作小手作的攤位等。

在車尾箱攤擋的中央，擺放了一張張餐枱和枱椅，讓人們坐下吃喝歡聚。間中，這裏會架建帳幕，布置舒適浪漫的風情。

場地的前方，更設有一個大型舞台，有現場音樂和藝術表演，提升場地的氣氛。這個充滿活力的「移動」夜市，迅即成為網紅夜市，也是不少夜貓子打卡的熱點。

深圳茶博園103車尾箱集市小資訊

地址：深圳市龍崗區深圳茶博園

交通：公交横崗茶博園站

時間：每天19:00-24:00**免費停車3小時 **

2. 壹方天地B區「潮車夜購街」 車尾箱攤位吸晴

壹方天地B區的車尾箱市集，舒適的環境和氣氛，令到夜市成為網紅打卡熱點。 （壹方天地小紅書）

另一個同樣非常具規模的車尾箱市集，是位於龍華區的大型商場壹方天地的B區。壹方天地是深圳最大的商場，面積達60萬平方米，分為五大區域，由A區步行到E區需時達半小時之久，被譽為「一天都行不完」的商場。

壹方天地的B區，是一個美食區，這裏同樣設有一個頗具規模的車尾箱市集。壹方天地將夜間經濟和地攤經濟結合，打造「潮車夜購街」，聯合多家汽車品牌舉辧車尾箱市集，讓市集融合購物、小食、音樂表演於一身，是年青人潮玩的天地。

不過，「潮車夜購街」並不像茶博園的單純是年輕人私家車擺攤的模式，而是商場聯合汽車品牌打造的車尾箱市集，成為一個有車尾箱元素的獨特夜市。

壹方天地「潮車夜購街」小資訊

地址：深圳市龍華區龍華街道景龍社區人民路4022號

交通：深圳地鐵4號線龍華站，步行5分鐘

時間：每天18:00-24:00

3. 後海匯車尾箱市集 駐場歌手Live Show有特色

後海匯是一個主打年青人跨界體驗的商場，車尾箱市集布置也以潮格藍調為主色，非常吸睛。 （Geron@小紅書）

除了剛才提及的兩個大型市集，另一個車尾箱集市是位於南山區後海匯SIYoung國際音樂廣場外，地處南山區的CBD地段。

後海匯是「深圳首個青年文化商業」，通過一系列集跨界潮流、運動、音樂、電影等為主題，成為青年文化社區。

在後海匯的車尾箱市集內的攤位，店主所賣的產品不少都與潮流有關。（圖片來源：Geron@小紅書）

在後海匯SIYoung國際音樂廣場外，就有一個車尾箱市集。除了市集和攤位，這裏更有不少駐場歌手的Live表演，是後海匯車尾箱市集的一天特色。

后海匯SIYoung集市小資訊

地址：南山區海德一道北後海匯C10號

交通： 地鐵11號/2號線後海站

時間：晚上6時後

據深圳第七次人口普查公布，深圳的平均年齡只有32.5歲，是一個充滿活力的城市。車尾箱市集沒有龐大的租金負擔，靈活性高，是年青人追夢的好試點。

隨着深圳於今年9月1日解禁「路邊攤」，深圳的車尾箱市集估計會迎來更大增長機遇。以後在深圳不同地區，會不會都能看到各式的車尾箱市集，大家可以拭目以待。

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