中秋節｜廣州月餅銷量破百萬　獅頭外型黑松露雲腿蛋黃口味爆紅

中秋節臨近，今年月餅生產企業生產經營狀況如何？近日，記者走訪廣州市白雲區多家月餅生產企業發現，目前，各企業的月餅生產已經進入收尾階段。今年，各企業均推出了新品月餅，在產量和銷量上都有明顯上升。同時，企業更加重視品牌打造，希望能走得更高更遠。



訂單爆滿，企業月餅產量明顯增加

中秋臨近，廣州市來利食品有限公司（以下簡稱「來利食品公司」）的月餅生產處於高峰狀態。該公司負責人劉海陶介紹，今年該公司生產的月餅分為金牌系列、廣式經典系列、福瑞系列、禮系列四種不同定位，其中廣式經典系列、福瑞系列已經幾次脫銷，現在正在加緊趕貨中。

廣州是來利公司月餅的生產線。（白雲融媒）

「我們公司今年的月餅日產量能達到100萬個，整體形勢向好。」劉海陶說，今年公司私人定製的月餅走俏，與多家世界500強企業都達成了合作。

「私人定製已成為我們一個重要的銷售管道，越來越受客戶歡迎。」劉海陶表示，與普通的貼牌代加工不一樣，他們除了提供月餅，還會提供創意，會根據客戶的需求全程參與策劃設計，讓每一款私人定製的月餅都擁有自己的特色。

位於鐘落潭鎮良田村的廣州市羊城蓮蓉食品有限公司（以下簡稱「羊城蓮蓉食品公司」）同樣處於月餅生產高峰。公司董事長童小林表示，今年該公司的月餅訂單爆滿，現在正值生產高峰期，日均產量可達25萬個，同比去年有所增長，預計將超出原計畫生產2000萬個月餅的總量。

傳統與創新並重，迎合年輕人的口味需求

在月餅的品種上，傳統與創新並重成為今年多家月餅企業的生產趨勢。位於白雲區石井街的寶崗樓是一家建立於1985年的酒樓，擁有自己的食品加工廠，生產廣式手信和傳統廣式月餅。寶崗樓五仁月餅是當地受歡迎的中秋節節日禮品。

「我們的五仁月餅一直堅持純手工生產。」廣州寶崗樓飲食有限公司（以下簡稱「寶崗樓」）相關負責人表示，今年，該公司在月餅口味上進行創新，增加了水果月餅系列、冰皮月餅系列和流心月餅系列。

「表皮入口即化，輕輕咬一口，就能品嚐到四種餡料混合而成的獨特口味，甜、咸、香三種味道完美融合，很好吃。」記者在來利食品公司採訪時，一名經銷商對該公司今年生產的新款月餅黑松露雲腿蛋黃月餅評價道。

廣州來利公司推出新款黑松露雲腿蛋黃月餅。（白雲融媒）

「新款黑松露雲腿蛋黃月餅做成了醒獅獅頭的造型，不管外包裝還是月餅，都以紫色為主色調，是我們與佛山醒獅非遺傳承人聯合打造的。」劉海陶說，今年其獲評廣式傳統月餅製作技藝非遺傳承人後，產生了想做一款和非遺有關的月餅的想法。

於是他和佛山醒獅非遺傳承人合作，經過不斷嘗試，最後有了這款黑松露雲腿蛋黃月餅。「我們的目標客戶群是都市的年輕人，所以即使是廣式經典系列月餅，我們也在不斷創新，以迎合年輕人的口味。」劉海陶說。

廣州來利公司推出新款黑松露雲腿蛋黃月餅。（白雲融媒）

此外，羊城蓮蓉食品公司今年還創新設計出了海鹽芝士拿鐵、抹茶紅豆、芒果冰沙等多種新式口味月餅。

明確發展定位，走品牌化發展之路

「我們的目標是做新中式、健康的月餅。」劉海陶說，今年起，該公司月餅品牌正式啟用「唐心」這一名字，產品定位也更加清晰，主要瞄準中高端市場。

廣州來利公司月餅品牌正式啟用「唐心」這一名字，產品定位也更加清晰，主要瞄準中高端市場。（白雲融媒）

「除了在包裝、造型上不斷改進，更重要的是在食材使用和口感打造上，多年來我們一直在做減糖、減油方面的研究。」劉海陶表示，接下來，他們希望繼續擴大品牌影響力，打造百年經典品牌。

「未來，我們希望更多地方的人可以吃到寶崗樓的月餅。」該公司相關負責人介紹，以前公司以門市銷售、下單定製為主，從今年開始加大線上推廣力度，打響品牌。

廣州老字號寶崗樓月餅。（羊城晚報）

實際上，不少月餅企業已經看到了品牌化帶來的價值，即使是以月餅代工為主的羊城蓮蓉食品公司，也在積極走品牌發展之路。「即使我們公司是以代工為主，但我們一樣需要走品牌化發展之路，保障產品品質。」該公司生產部總監陳候標說。

本文獲《羊城晚報》授權轉載。

