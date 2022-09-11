中國人首在太空過中秋　航天員享用12道風味佳餚仲有月餅食？

遠在太空的神舟十四號航天員，昨日（10日）在中國太空站度過首個中秋節，他們用攝影機拍攝了太空中的月色。

在地球上，每天都會有一次月升月落，大家只能在有限時間內以肉眼觀賞月亮；在太空中，航天員卻可在一天內欣賞到16次月升月落。



陳冬在太空站上拍攝的月亮。（影片截圖）

由於太空站每90分鐘可繞地球一圈，因此航天員一天內可以欣賞到16次月升月落。航天員陳冬介紹，與地面相比，由於沒有大氣及雲的干擾和影響，在太空站見到月亮會更加明亮、透徹，也可以在白天拍攝到月亮。

昨日，神舟十四號航天員在太空站舉辦了一場別開生面的節日會餐，除了安排他們與家人以「天地連線」的方式見面和團聚外，航天員地面支持團隊亦在中國航天員中心的航天員支持大廳，和身處太空站的航天員一同歡度中秋。

為了讓航天員能在太空站更好地度過中秋，神舟十四號飛船發射時，地面支持團隊就精心準備了中秋食品大禮包隨飛船進入太空。而航天員的中秋菜單，可歸納為「四涼八熱」12道風味，包括點心、涼菜、熱菜、湯菜、主食、飲料。

中國航天員中心航天營養與食品副主任設計師孫京超介紹，「八熱」主要包括一些加熱的食品，譬如肉菜和素菜，「四涼」小零食主要包括一些糕點；主菜有黑椒牛肉、五香驢肉、黃金卷、松仁玉米等，即食食品主要是航天員喜歡吃的小零食，譬如無骨鳳爪、蔬菜沙律等。

提起中秋節，大家自然會聯想起月餅。孫京超表示，本次為神舟十四號航天員準備了蓮蓉餡月餅，更有利於被他們接受，月餅亦用上全鋁箔的包裝，只要航天員撕開包裝就可直接食用。

除了地面支持團隊精心準備的大餐，航天員也有「隱藏菜單」，就是首次享用他們自己在太空中種植的蔬菜。經過近3個月的種植培養，航天員蔡旭哲帶到太空站的生菜種子，已經長成兩株綠意盎然的「太空生菜」。