內地天價月餅屢禁不絶　1982元禮盒僅有兩個月餅　988元禮盒搶光

內媒《中新財經》報道指，近年官方對天價月餅、月餅混裝、過度包裝等現象進行重點監管，但仍出現各種天價月餅禮盒。其中有陶瓷店鋪售賣的1982元（人民幣，下同）的汝瓷中秋禮盒中，包含兩個汝瓷手工杯、一個汝瓷蓮花盤以及兩個小月餅。



報道指，2022年，國家發改委等四部門聯合發布《關於遏制「天價」月餅、促進行業健康發展的公告》，對單價超過500元的盒裝月餅實行重點監管。

從銷售情況看，目前北京超市裏售賣的美心、稻香村、廣州酒家等品牌的盒裝月餅多集中在100元至400元之間。一些主打高端的品牌月餅則緊貼「500元」的紅線定價，如某超市售賣的燕之屋、御茶膳房等品牌的月餅禮盒，標價498元或499元。

不過市面上仍有價格超過500元的盒裝月餅在售賣。據寶格麗酒店推送的信息，今年上海寶格麗酒店共推出兩款4件裝的月餅禮盒，標價分別為888元和988元。官方銷售頁面顯示，目前988元的禮盒已經搶光。

今年雪糕品牌哈根達斯（Häagen-Dazs）也推出了999元的金尊尊享禮盒和698元的彩雲追月悅享禮盒。

哈根達斯（Häagen-Dazs）今年推出了999元的金尊尊享禮盒和698元的彩雲追月悅享禮盒。圖為金尊尊享禮盒。（網絡圖片）

除了寶格麗，深圳文華東方酒店今年也聯合奢侈品品牌端木良錦推出了688元的6件裝東方桃源禮盒；廣州文華東方酒店月餅禮盒則提供三種選擇，其中三盒裝的售價818元。

報道指，今年線上售賣的月餅中，混裝現象仍零星存在，搭配組合有茶葉和月餅、杯碟和月餅、紅酒和月餅等，且禮盒價格多超過500元，為天價月餅的售賣提供了空間。其中有陶瓷店鋪售賣的1982元的汝瓷中秋禮盒中，包含兩個汝瓷手工杯、一個汝瓷蓮花盤以及兩個小月餅。