北京故宮「香港空間」正式開放　李家超：冀成聯繫兩地新橋樑

隨著香港故宮的建成開放，故宮與香港的聯繫愈來愈緊密。近日，北京故宮博物院「香港空間」正式對公眾開放，是故宮首個以地域命名的主題空間。

8月5日，特區行政長官李家超亦在微博表示，要讓「故宮文創香港空間」成為聯繫內地與香港的又一個橋樑。



「故宮文創香港空間」位於故宮博物院前星門，毗鄰故宮鐘錶館，是故宮專為與香港交流互動成立的創新型合作平台。

該空間面積約80平方米，以香港特色街景為設計理念，設置展示、活動、服務等分區，並配備多塊多媒體屏幕，遊客可以在此空間內了解和感受香港在傳統與現代中並行發展、融合中西的多元文化。

未來，這裡不僅會展示香港文化、文創產品，亦將組織香港各界，尤其青年學生、設計師、藝術家等走進故宮，深入學習交流，成為國際文化交流的大平台。

李家超：聯繫兩地的新橋樑

行政長官李家超在微博表示，很高興「故宮文創香港空間」向公眾開放，成為故宮博物院首個以地域為主題的文創空間。

他稱，北京歷史悠久，而香港是國家對外交流的重要橋樑。香港作為「中外文化藝術交流中心」，必定會把握中西文化薈萃的獨特優勢，講好中國故事，貢獻國家整體文化發展。

他透露，過去一個星期，已有2個來自香港的遊學團到訪北京，參觀故宮及香港空間，認識中華文化和學習祖國歷史。他希望，更多朋友在「香港空間」了解香港獨特美麗和優秀傳統文化，讓「故宮文創香港空間」成為聯繫內地與香港的又一個橋樑。他亦特別在香港的故宮博物館，拍攝短片祝賀新文創空間開幕。