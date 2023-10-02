韶關百年圍樓上演民俗時裝秀　沉浸式感受客家服飾文化

10月1日上午，2023年「百年圍樓·國潮興生」時裝秀在韶關始興羅壩長圍上演。現場群眾和遊客置身於經歷了上百年風雨的圍樓裏，沈浸式感受圍樓和客家服飾的獨特文化魅力。



「頭上梳起龍船髻，腳上穿著尖咀鞋，大邊小鑲『士林藍』，金環銀鐲響當當。」展演現場，走秀表演愛好者落落大方地展示服飾，各有風範，與有著獨特魅力的「客家藍」時裝相得益彰。三個篇章的特色民俗表演，富含客家文化元素，亮點多多。其中，始興客家童謠《張九齡，轉始興》敘述了「嶺南第一人」張九齡「穿越」回到始興縣隘子鎮的所見所聞。「今天現場的這些民族服裝都很漂亮，具有豐富的客家文化元素。在國慶節這一天，以民俗文化、國潮魅力來慶祝祖國的生日，是一個特別的安排。」遊客鄧女士說。

今年7月至9月間，始興通過「百年圍樓·國潮興生」原創民族服飾設計大賽向全國發出邀請，希望借設計之力，以服飾為媒，展示始興豐富的民俗文化。大賽共收到近200件設計作品。經過激烈的角逐，20位設計師獲獎。昨日在活動現場，主辦方為獲獎選手頒發證書。

始興縣是「中國圍樓文化之鄉」，歷來流傳著「有村必有圍，無圍不成村」的說法，現存較為完好的圍樓有249座，活動舉辦地羅壩長圍是始興縣特色圍樓之一。