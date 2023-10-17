10月18日海底探粵第五站：直播尋找地球唯一藍血活化石「鱟」

現今世界上僅存四種鱟，其中中國鱟在廣東等沿海地區均有分布。目前，廣東6個鱟保護區中僅遂溪中國鱟保護區和徐聞圓尾鱟保護區，發現有幼鱟分布。



10月18日16時深圳報業集團讀特客戶端大型系列直播欄目《海底探「粵」——沿著海岸線看廣東》將開啟第五站，從深圳前往廣東湛江遂溪中國鱟保護區，攜手海洋環保組織「藍蹼生態」及中國水產科學研究院南海水產研究所頡曉勇博士，一起尋找野生鱟的身影。



藍色的血液，頭頂著「小鋼盔」，擁有「異形」一般的外形，看似遠古而來的「鐵甲將軍」，這是地球唯一的「藍血活化石」——鱟（hòu），又名「馬蹄蟹」、「夫妻蟹」，已在地球存在4.5億年，2億多年前不再進化，一直保持如今的「凍齡長相」，是不折不扣的海洋「活化石」。

從字形上看鱟由「學」的上半部分和「魚」組成，古時候也有人把鱟稱為「有學問的魚」，事實上它並非魚類，鱟屬於節肢動物門與蜘蛛和蠍子的親緣關係更近。明代《三才圖會》曾記載：「鱟善候風故其音如似」，指這種海洋生物因為善於候風，所以把鱟這個字的音讀為「候」。

鱟 / 馬蹄蟹（Horseshoe crab © Billy Kwan）

滅絕邊緣的「藍血生命」

和其他動物不同，鱟的血液是藍色的，其藍血能檢測藥品是否受到細菌污染，所以也被作為「鱟試劑」在醫學界廣泛應用。但由於過度捕撈、生長週期長、環境污染等問題，導致中國鱟的生存面臨威脅。

2019年，世界自然保護聯盟（IUCN），將中國鱟列入瀕危（EN）物種。2021年，中國鱟被列入國家二級重點保護野生動物名錄。

10月18日16時深圳報業集團讀特客戶端大型系列直播欄目《海底探「粵」——沿著海岸線看廣東》將開啟第五站，可掃碼進入直播間。

