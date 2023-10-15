武俠劇《蓮花樓》爆紅！跟著成毅打卡浙江深山宮闕、百米飛瀑

前不久，武俠懸疑劇《蓮花樓》在内地熱播，引起廣泛討論，絲絲入扣的情節、細膩的人物塑造、發人深省的主題立意，讓許多觀眾看完後久久不能忘懷，收穫一致好評。



巍峨宮殿、千年佛寺、石窟奇觀、瀑布涼亭......劇中充滿江湖氣息的取景地同樣為人津津樂道，原來這些地方都在風光如畫的浙江。今日，讓我們跟着《蓮花樓》打卡浙江的秀麗山水，各位「蓮絡人」記得收藏了！



《蓮花樓》改編自籐萍的小説《吉祥紋蓮花樓》，講述了武林第一高手李相夷（成毅 飾）在一次大戰後身受重傷，從此退隱江湖成為平凡遊醫李蓮花，10年後再次被捲入江湖紛爭的故事。

武林第一高手李相夷由成毅飾演。‘（官方劇照）

《蓮花樓》取景地｜浙江永康九泄潭 深山宮闕巍峨壯觀

説到《蓮花樓》最標誌性的場景，除了李蓮花的蓮花樓外，還有李相夷創立的四顧門。那麽，究竟四顧門是在哪裏取景的？原來，是在一個名叫九泄潭的地方。

九泄潭位於浙江省永康市唐先鎮，距離著名的橫店影視城只需半小時車程，這裏因9道飛流而下的瀑布而名。

九瀧潭影視基地，坐落於浙江永康九泄潭風景區中，是《蓮花樓》四顧門的取景地。（小紅書@山海📷）

在風景區中，坐落了一座精巧華麗的宮殿，飛閣流丹，層台累榭，鑲嵌在大山之中，將9道瀑布串聯一起，極具神秘莊嚴的色彩，這裏便是四顧門的取景地。

原來，這座宮殿是内地另一熱播劇《長月燼明》劇組所搭建的場景，名為九瀧潭影視基地，除了《蓮花樓》，《長相思》、《雲之羽》等人氣電視劇都曾在這裏取景。如果都看過以上劇集的朋友來到這裏，相信定會覺得無比熟悉！

《蓮花樓》取景地｜浙江新昌大佛寺 南方石窟造像瑰寶

在《蓮花樓》開篇，李蓮花携手方多病（曾舜曦 飾）偵破的第一起奇案「靈童案」中出場的佛寺，便是位於浙江紹興新昌縣的大佛寺了。

浙江紹興新昌大佛寺的萬佛寳塔，是《蓮花樓》中「靈童」一案的取景地。（官方劇照、視覺中國）

大佛寺始建於東晉，已有千年歷史之久，全寺以規模宏大的石窟造像群為特色，其中，有一座擁有1,600多年歷史的石彌勒佛，高16.3米，是中國南方僅存的早期石窟造像，造像之精美，讓佛寺擁有「越國敦煌」的美譽。

浙江紹興新昌大佛寺，六朝時期曾是佛教文化交流中心，亦是中國佛教漢化研究和般若學傳播的中心地，在佛教享有極高的地位。（視覺中國）

依山而建的大佛寺，山青谷翠，古樹蒼蒼，岩石嶙峋，宛如一座森林氧吧。除了工藝非凡的石窟造像群，還擁有像是隱嶽洞、無量橋、月峽、仙起岩等秀美的自然景觀，佛教文化和山水文化融為一體，極具特色。

《蓮花樓》取景地｜浙江百丈漈 最具江湖氣的百米飛瀑

在浙江溫州的深山中，藏着一個神奇的瀑布——百丈漈（粵音：祭），近年更一躍成為浙江網紅景點之一，原來這裏亦是《蓮花樓》其中一處取景地。

百丈漈瀑布坐落於溫州市文成縣，三級瀑布從山澗頂部奔流而下，寬逾30米，高低落差超過300米，非常壯觀，曾經是中國最高的瀑布。

百丈漈位於浙江溫州，是《蓮花樓》取景地之一，瀑布下的涼亭近年成為打卡熱點。（視覺中國/當代中國授權）

當中，一漈最為壯觀，高低落差達到207米，氣勢雄渾，聲如雷鳴，瀑布下有涼亭、長廊、拱橋等建築物，籠罩在朦朧水霧之中，形成一股渾然天成的武俠氣息。

《蓮花樓》中，方多病背着毒發的李蓮花，登雲隱山找師娘療傷一幕，便是在百丈漈取景的。

《蓮花樓》取景地｜浙江縉雲鄭弄石窟 賞「江南敦煌」風光

位於浙江縉雲縣的鄭弄石窟，古時候是一處採石場，已有千年歷史之久，經人工開鑿與自然風雨雕琢而成，宛如一處神秘的結界。

這裏便是《蓮花樓》中，金鴛盟盟主笛飛聲（肖順堯 飾）閉關修煉的地方，也是《長相思》中，相柳與瑲玹決鬥的取景地，《雲之羽》亦曾在此布景拍攝。

位於浙江縉雲縣的鄭弄石窟，是一處廢棄的古採石場，因奇特壯觀的景色而成為多部電視劇的取景地。《蓮花樓》中，是笛飛聲閉關修煉之地。（網上圖片）

在鄭弄石窟的石壁上，縱橫交錯的鑿痕構成了一幅幅黃土「壁畫」，放眼望去，岩宕密布，層曡穿連，仿佛一座座壯觀的大地雕塑，氣勢恢宏，難怪成為了許多劇組喜愛的天然取景地。

《蓮花樓》取景地｜浙江仙居永安溪 世外桃源秘境

最後要介紹的地方，位於浙江仙居縣，是有「最美家鄉河」之稱的永安溪，《蓮花樓》中，不少在溪邊、河岸、湖中泛舟的場景都在這裏拍攝。

浙江仙居永安溪是《蓮花樓》取景地之一，清晨時分，河面上薄霧彌漫，雲蒸霞蔚，仿佛置身仙境一樣。（視覺中國／當代中國授權）

在永安溪，最著名的旅遊項目就是漂流了，漂流河段總長約7.7公里，以仙居出產的竹筏為工具，乘一葉竹筏順流而下，兩岸有巍巍青山，與碧水藍天相互輝映，宛如置身於柔情的山水畫之中，古韻盎然。

另外在仙居，近年還有一處風景成為熱門打卡勝地，那便是神仙居了。大家如果到浙江仙居旅遊，不妨順道登上神仙居如意橋，將仙居的美麗山水盡收眼底。

浙江神仙居如意橋，一座鋼結構雙曲拱橋，如一條玉帶懸空於兩座山巒之間，是近年網紅景點之一。（視覺中國／當代中國授權）

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