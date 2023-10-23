廣東兩基地入選新一批國家對外文化貿易基地　助文化產品｢走出去｣

近日，文化和旅遊部、商務部聯合公布新一批12個國家對外文化貿易基地名單。廣東的國家對外文化貿易基地（廣州）、國家對外文化貿易基地（深圳）雙雙入選，入選數量位列全國第一。這是廣東深耕對外文化貿易領域、打造以中華優秀傳統文化為引領的文化產業品牌、推動優質文化產品「走出去」的積極成果。



廣東歷來重視對外文化貿易工作。省委、省政府製定出台的《關於推動文化產業高質量發展的意見》和省政府製定出台的《關於印發廣東省推動服務貿易高質量發展行動計劃（2021-2025年）的通知》均將發展對外文化貿易列為重點工作予以長期推進，積極培育一批國家文化出口重點企業和重點項目，擴大文化藝術、廣播影視、網絡視聽、動漫遊戲、創意設計等具有廣東特色及優勢的文化產品和服務出口。為做好此項工作，省委宣傳部、省文化和旅遊廳、省商務廳等多個部門加強協同協作，取得良好成效。

國家對外文化貿易基地（廣州）

近年來，廣東持續加大對外文化貿易基地建設力度，在政策、資金、項目上給予充分支持；將基地建設納入全省文化發展整體規劃統籌推進，支持引導省內企業用好基地平台拓展對外文化貿易、推動完善基地工作機製。此次廣東入選的2個國家對外文化貿易基地，在運營管理上各具特色，為探索對外文化貿易高質量發展路徑提供了範式樣板。

國家對外文化貿易基地（廣州）以RCEP協定規則下的對外文化和旅遊貿易為核心，充分發揮其知識密集、數字引領的優勢特點，全力打造廣州（國際）對外文化和旅遊貿易人才基地、廣州（國際）對外數字文化產業基地、廣州（國際）文創成果轉化基地、廣州（國際）「專精特新」文化智造區、全國遊戲出海基地等5大核心片區。

國家對外文化貿易基地（深圳）

國家對外文化貿易基地（深圳）依托深圳對外文化貿易活躍、毗鄰港澳地區聯結全球市場等資源條件，與深圳文博會這一國家級重要平台聯動發展，推動珠寶首飾、油畫、印刷等傳統優勢文化產業及遊戲、動漫等新興文化產品和服務出口，推出了若幹具有影響力的深圳品牌、灣區品牌。

相關負責人表示，下一步，廣東將繼續強化基地建設管理與政策創新，加快培育和引進對外文化貿易人才，增強基地配套和服務能力，不斷提升對外文化貿易綜合實力，努力建成與廣東經濟強省、文化強省相匹配的高水準對外文化貿易基地，為推動全國文化產業高質量發展作出新貢獻。