｢南國鮮花｣潮劇曼谷開唱場場爆滿　早年隨潮汕人下南洋擁百年歷史

10月11日至19日，受泰國文化部、曼谷中國文化中心、泰國潮劇公會邀請，廣東潮劇院在曼谷舉辦潮劇演出文化交流活動，讓泰國觀眾過足「戲癮」，以戲為媒促進兩地之間的文明交流互鑒。



「梅花獎」得主林燕雲領銜主演《李商隱》《繡虎》兩部獲獎精品劇目，優秀青年演員獻演《金花女》《陳三五娘》兩部潮劇經典劇目……在連續五晚的潮劇演出中，潮劇名角新秀輪番登場，讓泰國觀眾能欣賞到不同風格的潮劇作品。

活動期間，泰國眾多僑領及各界人士到場觀演，曼谷當地群眾也紛紛前來感受中華戲曲文化的獨特魅力，可容納千人的饒平同鄉會大禮堂場場爆滿。

據介紹，「南國鮮花」潮劇早年隨著潮汕人「下南洋」，傳入泰國至今已有數百年歷史，成為當地最有影響力的中國地方戲劇之一。而隨著時間推移，泰國還創新衍生出一種用泰語演唱、糅合泰國元素的泰語潮劇，當地人稱之為「優泰劇」，為泰國民眾所喜愛。

演出現場。（羊城晚報）

泰國潮劇傳承中心委員會主任、泰籍華人莊美隆是推動潮劇泰國本土化的先驅和「優泰劇」創始人。他表示，希望通過多方努力推動「優泰劇」不斷傳承發展，吸引更多的年輕人接棒，讓中國優秀的傳統戲曲在海外發揚光大。

汕頭澄海人後裔、泰國前副總理、泰中友好協會會長功·塔帕朗西表示，他非常支持潮汕文化在泰國的傳播，此次廣東潮劇院來到曼谷進行文化交流，讓兩地的友好關系更進一層，「中泰一家親」。作為全國著名僑鄉，汕頭的潮籍鄉親遍布世界100多個國家和地區。明年，第二十二屆國際潮團聯誼年會和第十屆國際潮商大會也將在汕頭舉辦。