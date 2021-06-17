粵劇電影《白蛇傳．情》戲曲票房奪冠口碑佳　仙俠水墨風唯美細膩

撰文： 彭琤琳 最後更新日期： 2021-06-17 13:33

截止周四（17日）中午，根據貓眼專業版最新數據，首度將特效技術等融入粵劇戲曲的電影《白蛇傳．情》上映29天，總票房超過1655萬元（人民幣．下同），已打破戲曲電影《李三娘》歷史紀錄，成中國影史戲曲類電影票房冠軍。 除了票房奪冠，《白蛇傳．情》亦堪稱年度口碑佳作，豆瓣評分高達8.2分。這部小眾電影更吸引不少年輕人關注，其預告片此前登上Bilibili網站（B站）熱門第一。在B站彈幕中，觀眾紛紛表示對影片特效感到驚豔，亦大讚其仙俠水墨風畫面將國粹的創新展示形式發揮到極致。

電影《白蛇傳．情》取材自民間故事《白蛇傳》。（電影劇照/豆瓣網）

《白蛇傳．情》取材自民間故事《白蛇傳》，由張險峰導演，國家一級演員曾小敏、文汝清領銜主演。影片上映前就獲得了不少獎項，比如第二屆海南島國際電影節金椰獎「最佳技術獎」、第4屆加拿大金楓葉國際電影節「最佳戲曲歌舞影片」等。

內媒《北京青年報》引述導演張險峰介紹，《白蛇傳．情》在畫面上融入了宋代美學上所追求的簡約、留白及氣韻，保留了傳統戲曲精髓，也注入了東方美學意境。但與過去大多數採用實景拍攝的戲曲電影不同，《白蛇傳·情》創新了戲曲電影的表達方式，在類型化上又重大突破，通過前沿4K技術及大量視覺特效，把許多在舞台上無法呈現的宏大場景呈現在大銀幕上，也是戲曲電影的大膽創新之舉。

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據悉，影片特效部分由澳洲、新西蘭、中國深圳三地頂尖特效團隊共同完成，以奇幻化的效果呈現了戲劇舞台抽象化的「盜仙草」「水漫金山」等經典橋段，其中「水漫金山」的特效鏡頭展現巨浪滔天的宏大畫面。

除了「水漫金山」外，同樣吸睛的還有白素貞與十八羅漢搏鬥一幕。面對十八羅漢的圍攻，白素貞先用劍對打，之後直接改為以甩水袖對抗，畫面頗有超級英雄片的緊張感、力量感，同時保留了傳統戲曲武打的流暢感，演員優美的身段展露無遺。震撼的視覺效果再加上唯美的中國風水墨場景，令這部電影大獲好評，特別是年輕人的喜愛：

「粵曲電影從來沒這麼好看過。」 「畫面並非無懈可擊，但美術用心，旋律動人，第一次聽粵劇居然會是在電影院，事實證明傳統精粹是可以擁抱新的表現形態的。」 「演員的表演和唱段的感染力實在太強了，某種程度上反而是中國絕無僅有的真正歌舞片。」 「難得的重工業戲曲片，電影特效擴展了舞台意境，水漫金山一場已經達到當代銀幕奇觀標準。」

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