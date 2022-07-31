粵韻風華｜公開徵集院標顯華光　廣州粵劇院今年內將進駐天河新址

廣州粵劇院年內將搬遷進駐位於珠江新城的新址。廣州市文化廣電旅遊局表示，為充分展示廣府文化內涵，增強粵劇文化軟實力和品牌影響力，提升廣州粵劇院形象辨識度和社會認知度，廣州面向社會公開徵集廣州粵劇院院標設計方案。



官方媒體《中新社》報道，廣州粵劇院新址位於廣州市天河區馬場路與海安路交叉路口西北側，珠江新城東北側、跑馬場西側，西鄰紅線女藝術中心，計劃於2022年年內搬遷進駐。

目前，廣州粵劇院是廣州市文旅系統直屬的國有文化院團，集粵劇表演、文藝創作、劇場經營、藝術培訓於一體，是全球傳承、弘揚、發展粵劇藝術的專業性龍頭單位。劇院現有歐凱明、黎駿聲、陳韻紅、崔玉梅、蘇春梅、吳非凡等粵劇表演人才，此外還有一批表演、演奏、作曲、舞美、服裝等優秀人才。

今年年內，廣州粵劇院將搬遷進駐位於珠江新城的新址。為充分展示廣府文化內涵，增強粵劇文化軟實力和品牌影響力，提升廣州粵劇院形象辨識度和社會認知度，廣州面向社會公開徵集廣州粵劇院院標設計方案。圖片為500座小劇場。（廣東新聞網）

2009年6月25日，由廣州粵劇團、廣州紅豆粵劇團組建而成的廣州粵劇院正式掛牌成立。廣州粵劇團是在原廣州粵劇一團的基礎上，經調整充實一批中青年藝術骨乾後於2001年6月重新組建，創作演出了眾多優秀劇目《白蛇傳》《女兒香》《睿王與莊妃》《范蠡獻西施》《土緣》《花月影》《三家巷》《碉樓》《鴛鴦劍》《漢高祖劉邦》《花箋記》《十三行》《清水河畔》等。

廣州紅豆粵劇團由著名粵劇大師紅線女創建於1990年，擔負著繼承和發展馬師曾、紅線女流派藝術的重要任務，排演了一批馬師曾、紅線女代表劇目《關漢卿》《刁蠻公主戇駙馬》《搜書院》等，同時亦創作排演了《刑場上的婚禮》《南越宮詞》《孫中山與宋慶齡》《黃飛虎反五關》《紅的歸來》《嶺南人家》《初心》《梁啟超》等優秀新編劇目。

粵劇是嶺南文化的象徵與文化載體，擁有500多年發展底蘊和深厚的群眾基礎，素有「南國紅豆」之美譽，為廣東省最大的地方戲曲劇種。2006年5月20日，粵劇被列入國家級非物質文化遺產名錄。2009年9月30日，粵劇被聯合國教科文組織列入「人類非物質文化遺產名錄」。