北上藝文好去處！深港「共讀雙城」讀書月系列活動　體驗閱讀樂趣

據「深圳發布」，深圳香港「雙城共讀」讀書月系列活動正式啟動，持續至11月末，分深圳、香港兩個分會展，邀請深港兩地10位著名設計師創作海報，亦有深港兩地書籍出版社及作家參展分享交流，市民不妨親身前往體驗。



官方海報。

1. 深圳

一走進深圳中心書城南區藝術書店，幾塊嵌著閱讀主題的設計海報立牌便映入讀者眼簾。這裏正在開展的是深港「共讀雙城」主題海報邀請展，展出了深港兩地10位著名設計師，圍繞深港「共讀雙城」主題所創作的海報。

深圳活動現場。（深圳發佈）

據悉，該活動將作為全年性、常態化、可生長的深港全民閱讀平台持續開展。

📅活動時間：11月1日至11月30日

📍展覽地點：深圳中心書城、深圳深業上城、深圳福田地鐵站

２. 香港

香港分會館設於中環街市HALL of LEGENDS 傳承館。專程來深參加第二十四屆深圳讀書月啟動儀式的香港立法會議員霍啟剛表示，深圳的閱讀文化給他留下了深刻的印象。他表示：「第一次參加深圳讀書月的活動，我感受到了濃厚的閱讀氛圍，無論是政府單位、社會各界還是市民朋友都參與到閱讀的樂趣中來。」

中環分會展地。（主辦方提供）

深圳和香港山水相依、文脈相通。據介紹，2024年起，香港特區政府將每年4月23日定為「香港全民閱讀日」，公共圖書館將與社會各界合作，特區政府也會通過「創意香港」資助香港出版業界舉辦推廣閱讀的活動，進一步向市民推廣閱讀的好處。

📅活動時間：11月5日-11月25日

📍展覽地點：香港中環街市（HALL of LEGENDS 傳承館）

３.「幸福廊橋書市」

活動現場。（深圳發佈）

「幸福廊橋書市」匯集了深港兩地書店與出版社書攤展位，包括大同出版社、香港三聯書店、香港中華書局、香港商務印書館、香港萬裏機構、香港中和出版公司、香港商報出版社、廣西師範大學出版社攤位等；另外書店特色攤位包括進口童書繪本、二次元攤位、英文原版攤位，深港原創周邊等。

📅活動時間：11月3日-11月5日 11:00-21:00免費開放

📍展覽地點：深業上城L3層小鎮西廣場、蓮花山幸福廊橋