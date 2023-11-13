粵韻風華｜粵劇祖師華光誕辰巡遊　龍虎武師齊獻技：願將粵劇傳揚

龍虎武師齊獻技，粵韻悠揚文化宮。11月11日，農歷九月廿八，是粵劇祖師華光師傅的誕辰日，按照傳統習俗粵劇行會要擡著華光祖師像巡遊。



華光誕巡遊曾停辦70年，在2015年，廣州市荔灣區復辦華光誕巡遊。11日當天，荔灣區舉辦第九屆粵劇華光祖師誕巡遊展演活動。來自廣東粵劇鑾輿堂的子弟擡著華光祖師在永慶坊、廣州文化公園巡遊，聲勢浩大。吸引眼球的莫過於，華光祖師乘巴士到廣州文化公園。粵劇表演者和票友們在華光祖師的見證下，向街坊獻上精彩的武藝表演和粵劇展演。

11日上午9時許，來自各地的鑾輿堂叔父子弟齊聚，各就各位。鑼鼓聲響起，高腳牌、各色旗幟、十八般兵器等儀仗開路，叔父子弟們護送華光祖師出巡。

傳統粵劇表演精彩紛呈，老少演員輪番獻技。羊城晚報全媒體記者陳秋明攝

在巡遊隊伍中，能看到粵劇名家、廣東粵劇鑾輿堂永遠榮譽堂主葉兆柏的身影，他指揮著鑾輿堂子弟們有序開展巡遊。葉兆柏今年87歲，他親歷鑾輿堂堂口的籌建，「1947年，包括我在內的300多人，大家各自出4擔米，一起買下位於永慶二巷，即鑾輿堂所在堂口。鑾輿堂見證著永慶坊換新顏，見證著粵劇藝術博物館的粵韻飄揚」。

負責護送華光祖師的還有來自增城區新塘鎮的謝運洪，他是粵劇大師羅品超在九旬高齡時收納的「關門弟子」。多年來，謝運洪一直記著自己的大師兄，即著名粵語相聲表演藝術家黃俊英的叮囑：「師兄讓我一定要向羅品超大師學好粵劇表演的精髓，將粵劇傳揚。」

如今，謝運洪是增城區非遺項目羅派藝術粵劇傳承基地的負責人，他在增城新塘的曲藝社——眾星粵劇藝苑，定期開展粵劇表演，多次將粵劇帶進校園，將羅派藝術粵劇教授給下一代。

粵劇藝術後繼有人。羊城晚報全媒體記者陳秋明攝

華光是掌管火之神，被民眾稱為火神。據悉，舊時的民間搭臺唱戲通常以木、竹、篾等為主要材料，這些材料容易起火，為祈求演出順利、平安，粵劇戲班開鑼前會先參拜華光像，供奉華光祖師延續至今。

巡遊當天，華光祖師到達永慶坊金聲廣場後，鑾輿堂的叔父子弟將華光祖師擡上巴士，巴士行駛一段路程後，到達廣州文化公園。現場醒獅舞動，鑾輿堂叔父子弟擡著華光祖師在文化公園巡遊。巡遊後，一場精彩的武藝表演和粵劇展演在文化公園中心臺開場。

來自廣東粵劇院、廣州粵劇院、粵劇藝術博物館少兒粵劇傳承基地、廣東粵劇鑾輿堂等粵劇表演者和票友們陸續上場，為街坊獻上揮劍、舞水袖、耍花槍、打馬鞭等表演。