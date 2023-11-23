雲上嶺南｜ 到站時間可預測　廣州部分公交車上新LCD智能導乘屏

近日，有細心的乘客發現，廣州部分公交車車廂內上新了LCD智能導乘屏，可以實時顯示到站信息，並顯示下一站到站的預測時長。羊城晚報記者11月21日從廣州巴士集團獲悉，為方便市民乘客直觀地了解實時站點信息，廣州巴士集團在188、204、B7等8條線路，超200台公交車的車廂內安裝了LCD智能導乘屏。



經常坐公交的街坊都知道，以前看車上的線路圖，難免會疑惑這一站是哪、下一站是哪。近日，廣州部分公交車車廂內上新了LCD智能導乘屏，讓乘車時間可視化、到站時間可預測，給乘客帶來更方便的乘車體驗。

在B7車廂內的LCD智能導乘屏上，記者觀察到，LCD智能導乘屏如「地鐵式」智能導乘屏一般，直觀地展現起始站點和沿途站點信息，並在有地鐵站的公交站點上加以標注，以便乘客進行公交和地鐵的接駁。LCD智能導乘屏將實時顯示到站信息，當車輛到達站點時，電子導乘屏上對應站點指示燈就會亮起，實現語音和屏幕同步報站提醒功能。

乘客李先生表示：「老年人手機操作可能沒有年輕人那麽熟練，對公交線路的獲取沒那麽方便，可視化屏幕能讓老年人隨時查看所在站點及下一站點的到站時間，提前做好下車準備。」市民周小姐說：「有時候乘坐公交車會不注意到站的站點，LCD智能導乘屏更加一目了然。」

記者從廣州巴士集團了解到，目前LCD智能導乘屏在188、204、287、305、546、547、B3、B7這8條公交線路的車廂內安裝，共覆蓋218台正班車（不包含支援車），接下來將在更多的公交車輛上進行安裝調試。廣大乘客可以通過「廣州公交社區」小程序反饋意見和建議。

本文獲《羊城晚報》授權刊載。

