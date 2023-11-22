北上更便利！WeChat Pay HK接入羊城通　廣州佛山乘車可港幣支付

近期，微信香港錢包WeChat Pay HK攜手羊城通提升港人北上出行體驗，支持香港市民在羊城通微信小程序和APP開通乘車碼時，選擇綁定微信香港錢包以港幣便捷支付，香港居民到廣州、佛山出行更方便了。



用戶掃碼搭乘廣州市地鐵包括廣佛線和APM線、公交包括快速公交BRT、水上巴士和有軌電車等公共交通工具時，可用微信香港錢包的港幣零錢、綁定的香港信用卡或銀行賬戶便捷付款，車費以優惠匯率自動兌換為港幣結算。據了解，微信香港錢包為首個支持廣州地鐵簽約免密支付的跨境電子錢包。

此外，用戶還可通過羊城通乘車碼搭乘佛山市的地鐵和公交，便捷遊覽大灣區景色。在此次與羊城通的合作基礎上，微信香港錢包將陸續支持更多城市的公共交通小程序與APP綁定，廣州地鐵APP、廣州地鐵公共交通碼微信小程序也將於近期陸續支持。

WeChat Pay HK接入羊城通，廣州佛山搭乘地鐵公交等可使用港幣支付。（羊城晚報）

港人北上消費旅遊持續火熱，據香港入境處數據，港人10月北上累計人次達535萬，再創單月新高，每周末均有超過20萬人次的香港市民北上。大灣區城市是港人北上的重點區域，其中廣佛更是為熱門短線旅遊目的地，微信香港錢包與羊城通的此次合作，將進一步提升香港市民在內地遊玩的便利度。

自今年全面恢復通關後，微信香港錢包線下交易筆數每月份、每季度均呈現高水平增長趨勢。