嶺南文史｜廣東醒獅：始於江湖　威震八方

日前，2023年廣州市青少年醒獅表演賽決賽在廣州市文化館舉行，來自廣州、佛山、香港、澳門等地的獅隊共同參與，現實版「雄獅少年」競逐獅王桂冠。



近年來，根植於嶺南大地數百年的醒獅多次被置於聚光燈下，以醒獅為創作靈感的文藝作品頻頻「出圈」：動漫電影《雄獅少年》亮相銀幕，火出海外；大型民族舞劇《醒·獅》燃爆全國……實際上，醒獅在嶺南人民的生活中無處不在，香港電影黃飛鴻系列的《獅王爭霸》至今仍然為人津津樂道。

時近年末，嶺南各大醒獅隊正加緊訓練，要以最好的狀態迎接即將到來的元旦和新春。自古以來，醒獅長盛不衰，尤其在嶺南一帶，凡有節慶活動，必有醒獅助興。對於遷居海外的遊子而言，每當獅頭昂起、鼓聲雷動，即使身處天涯海角，故鄉也近在眼前。作為一個文化符號，醒獅早已成為一代代嶺南人民的集體記憶，凝聚著灣區人民的文化認同，深深刻在人們血脈之中。

廣東醒獅。（羊城晚報）

獅武同源

今年夏天，數十頭「獅子」在廣州文化公園中心台翻騰跳躍，第十四屆廣州市工人龍獅表演大賽在這裏舉行。記者留意到，所有參賽隊員都是來自各行各業的一線職工，有的來自國企，有的來自民企、村集體企業，還有的是教育系統、公安系統的職工。

其中，在此次比賽中摘得3項金獎的廣汽本田醒獅隊早在2006年就成立了，是由熱愛醒獅文化的員工自願組織而成。如今，醒獅隊已發展壯大，現有隊員120人。

在嶺南地區，醒獅的傳承向來有著極其廣泛的群眾基礎。根據廣州市龍獅協會2022年的調研數據，在廣州從事醒獅表演的人數（不含在校學生）超過1萬，其中非職業醒獅隊員人數就有8000多人，遠超職業醒獅隊員人數。由此可見，廣東醒獅的傳承者很大一部分是各有其本職工作的勞動者，這一點可以追溯到清代廣東醒獅的主要傳承組織——武館。

浙江師範大學副教授彭偉文的專著《關於廣東醒獅傳承的社會史考察》，揭示了醒獅傳承群體與武館之間的密切關系。二十年前的彭偉文還就讀於中山大學中文系，機緣巧合，這位地道的廣州人隨導師葉春生前往廣州番禺沙坑村看醒獅表演，由此進入醒獅的世界。

清代到民國年間，廣東可謂武館林立。根據彭偉文的研究，這些武館的主要功能不是修習武術，而是作為勞動者互助網絡而存在的。武館的背後是清代以來的勞動者組織——西家行。

廣東醒獅。（財經網）

清初的廣州「一口通商」，與作為內貿樞紐的佛山共同構成珠三角的工商業中心。大量來自廣東省內其他地區的農村剩余勞動力流入都市，成為雇傭勞動者。基於平衡雇傭關系、調和利益與矛盾的需要，在手工行業內部出現了工人群體和雇主群體各自所依托的行業組織，即由雇主組成「東家行」和由勞動者組成的「西家行」。這在廣州、佛山以及香港、澳門等工商業發達的粵語方言區都市普遍存在。

從大量史料來看，清代的武館與行業組織相結合的現象非常普遍。例如黃飛鴻最早的武館——務本山房就是在廣州銅鐵行的資助下開設的，而他的首徒梁寬原本是打鐵鋪的學徒。一般武館都有「獅會」設立，在練習武術之外，他們會刻苦學習舞獅。在廣佛兩地周邊，不少村落建有以「某某堂」「某某社」為名的獅社，大多是武館的外圍組織。舞獅就是由武館及其外圍獅社傳承的。

醒獅醒國魂

舞獅群體都是工余習武的勞動者，與謀生之間並不沖突。例如佛山鴻勝武館的附屬獅社——螺湧社，有來自各行各業的成員兩三千人，其第二代掌門陳盛是銅箔工人。陳盛的一位同門師弟李蘇是掃把小作坊主，首徒錢維方則是建築工人……

醒獅醒國魂，擊鼓振精神。在清末民初，醒獅具有特定的精神內涵。廣東醒獅本稱「瑞獅」，寓意吉祥。後來「中國先睡後醒論」廣泛傳播，粵語的「瑞」與「睡」發音相同，舞獅團遂將「瑞獅」改名為「醒獅」，寓意喚醒國家、國民。

舞獅具備的喚醒之意，還可以從當時的報道、圖像中找到印證。1903年，鄒容《革命軍》在上海發表，其有「天地清白，霹靂一聲，驚數千年之睡獅而起舞，是在革命，是在獨立」，為醒獅賦予革命和獨立的內涵，驚醒國人。

廣東醒獅歷史悠久。（vcg）

根據廣州美術學院藝術與人文學院副院長郭偉其的研究，1907年第五期《時事畫報》上的一幅舞獅圖畫即有「被喚醒」的意義。畫中舞台上二人舞動獅子，旁邊一旌旗上寫著「瑞獅」二字。畫上的一則粵語題跋以「獅醒未」三個字開頭發問，然後描述獅子占據神州大地，形象威武，後又諷刺這頭獅子是紙糊的假獅子，不過供人捧著獅頭戲耍，毫無還手之力。

郭偉其指出，舞獅能完美地體現出「醒」和「睡」之間的不同狀態，而在清末民初廣東舞獅的套路中，已經發展出一套與「喚醒」觀念極其吻合的表演套路：出洞、下山、過橋、飲水、采青、醉睡、醉醒、上山、玩球、大頭佛戲獅等。

在風雲激蕩的近代歷史上，醒獅人亦留下濃墨重彩的一筆。辛亥革命中帶領弟兄攻陷佛山千總衙門的，是小作坊主李蘇；廣州起義時擔任工人赤衛隊副總指揮的，是原在鴻勝武館習武的理發工人梁桂華……

創造多個「全國第一」

走進廣州市工人文化宮，廣州工人醒獅協會會館設在園區內一角。室內的天花板上倒懸著諸多碩大的獅子頭，五彩繽紛，威風凜凜。協會成立於1985年元旦，直到現在，這裏仍然保持著20世紀的模樣。

1949年後，西家行的功能被工會代替，內地武館不復存在，工會成為醒獅的主要傳承載體，其中最為典型的便是廣州工人醒獅協會。

《廣東省誌·體育誌》記載：「20世紀50年代末60年代初，廣東舞獅門派很多，很難統一協調。當時中南局書記陶鑄曾叮囑廣州市總工會，要把廣東工人舞獅組織起來，豐富文化生活。」這進一步促進了醒獅的發展，使其步入有組織、有梯隊、集體化、統一化的傳承生態。

廣東特色醒獅酥。（網絡）

20世紀70年代初，廣州市總工會下屬的業余工人醒獅隊成立，出身於醒獅世家的趙繼紅擔任隊長。本是建築工人的他以借調的形式到市總工會上班，統管工人醒獅活動。每到下班時間和周日，趙繼紅就騎著自行車直奔工廠、企業，幫助基層工會組建醒獅隊，手把手傳授南國獅藝。

經趙繼紅向市總工會提出申請，廣州工人醒獅協會誕生。這是全國首個醒獅社團，且不斷創造出數個「全國第一」，包括創立全國第一支青少年醒獅隊、組建全國第一支女子醒獅舞龍隊、出版全國第一本《醒獅競賽規則》等。趙繼紅還對工會管理下的醒獅進行了一體化改造。

以往民間的醒獅後腦上，往往寫著流派和團體名稱，但他們協會的獅頭上既沒有流派，也沒有協會名稱。趙繼紅的兒子、廣州工人醒獅協會現任會長趙偉斌告訴記者，父親連「趙家獅」也不提，因為他認為「舞獅是一種民間藝術，最多有南北之分，不該有以往武術常有的門派之爭」。

海外生長開出新枝

在高樁上飛舞向來是醒獅表演的一大看點，不過趙偉斌介紹，「如今最吸引人的跳高樁，其實也不過三十年歷史。」隨著醒獅逐漸成為獨立的競技項目，競賽評分體系的逐漸完善，在樁上盤旋跳躍才成為醒獅的主要技巧。

改革開放以來，醒獅傳承出現了新的變化。根據佛山科學技術學院人文與教育學院副研究員謝中元的總結，傳統的醒獅套路逐漸式微，醒獅逐漸成為獨立的競技運動項目，從民俗場域進入競技舞台。傳統的拜師習拳學獅被中小學、醒獅隊集中授課等取代，由原來的口傳心授，轉為共享化傳承。其技藝從戲劇化、武術化表演轉變為標準化、雜技化表演，作為民俗活動，也從在村落間的內部交往發展為公共展演。

醒獅的競技化始於20世紀80年代，第一套醒獅競賽規則在1986年推出，成為現行醒獅競技規則的雛形。1995年，國際龍獅總會在香港成立，兩年後搬到北京，不久龍獅運動納入國家體製管理之下。2002年，《國際舞龍舞獅競賽規則及裁判法》公布實施，後幾經修改，形成了一套非常詳細的評分體系。

與此同時，海外的醒獅也在發展，甚至反過來影響國內的醒獅表演方式。其中，「高樁獅」就是「出口轉內銷」的典型，它起源於馬來西亞，被列入馬來西亞國家文物遺產「重要文物」名單，在30多年前才傳回中國。

新年醒獅。（vcg）

像這樣醒獅走出國門的歷史，可以追溯到清代。廣東醒獅隨著粵籍移民的腳步向海外傳播並落地生根，起初主要在華人社區內流行，後來逐漸成為當地多元文化活動之一，如今盛行於世界各地。

趙偉斌記得，2019年，廣州醒獅還登上國際郵輪，開啟長達53天的南太平洋巡演，全程16000海裏，抵達13個國家和地區，創造了中國醒獅對外交流時間最長、出訪國家最多的奇跡。

心懷傳承熱情奔赴

如今，醒獅早已成為一個代表著喜慶吉祥、積極向上的文化符號，與人們日常生活密不可分。各種醒獅題材的文藝作品改編再創造，加之自媒體短視頻的助推，醒獅的傳承進入新階段。

趙偉斌致力於讓孩子們「樂享非遺」，他創新地提煉出傳統醒獅的基本動作，編成醒獅操後帶進校園。目前廣州11個區均有中小學開設醒獅課程，參加醒獅活動的學生（大中小學）人數超過3萬名。在今年7月正式發布的嶺南地區首部非遺醒獅教材的編寫名單上，他的名字也位列其中。

《雄獅少年》海報（網絡）

鳴鼓出獅，威震八方。近年來，在影視劇作和文藝作品的助推下，廣東醒獅進一步火出圈。2018年，大型民族舞劇《醒·獅》獲得第十一屆「荷花獎」舞劇獎，這是中國專業舞蹈藝術最高獎項。《雄獅少年》則成為豆瓣2021年度電影榜評分最高的華語電影。而原創音樂劇《雄獅少年》也在近日官宣演出陣容，將於2024年1月11日至14日在廣州首演。

在醒獅持續創新傳承的道路上，不變的是人們對中華傳統文化的熱情與熱愛。戴上獅頭，他們是聚光燈之下威武勇猛的雄獅；摘下獅頭那一刻，他們又變回生活中的普通人。

廣汽本田醒獅隊隊長邵演洪坦言，為參加今年的廣州工人醒獅表演賽，他們提前三個月就開始了訓練。「但工作也繁忙，最大的障礙就是時間不足，隊員聚齊的機會寥寥無幾。」即便如此，大家依然利用工余分頭訓練。「這是值得我們熱情地去奔赴的一件事。」邵演洪說。