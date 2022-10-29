廣東醒獅可以吃？創意點心「醒獅酥」走紅　製作一個竟耗時4小時

舞獅表演常見，而可以吃的醒獅你見過嗎？最近，一款融合嶺南醒獅文化的創意中式麵點，在內地網絡走紅。不過，它的製作過程相當複雜，而且要耗時4、5個小時。醒獅酥到底是怎麼製作出來的？又是憑甚麼成為「國潮酥皮麵點」？



醒獅文化遇上中式麵點 「醒獅酥」成網紅

醒獅酥顏色鮮豔、色澤油亮，關鍵是層層起酥。（微博@武楊酥皮點心）

這些活靈活現的醒獅頭，可並不是玩具或模型，而是貨真價實可以入口的酥皮麵點「醒獅酥」。讓醒獅酥好似「活過來」的關鍵，就是要經過油炸。

最近在內地視頻網絡上，還掀起學做「醒獅酥」的風潮，不少美食博主紛紛上傳影片，展現醒獅酥從油鍋裏炸熟「現身」的畫面，亦有人進行二次創作，展現手藝。

其實，醒獅酥並不是傳統的中式麵點，那麼它到底是如何創作出來的？

醒獅酥經過高溫考驗後，頭上的「絨毛」會全都豎起炸開，活靈活現。（視覺中國／當代中國授權）

對於醒獅酥的出處，有報道指它是由一位「00後」的順德廚師陳小東，在2020年比賽時創作出來的新式油酥點心；亦有人認為，它是由熱愛電影的中式油酥點心師傅武楊，以黃飛鴻電影中的舞獅為靈感，再以非遺「黎家獅」為原型，在2021年創作出來。

無論如何，醒獅酥都是在這兩年才誕生的新式油酥，它融合了具代表性的廣東醒獅文化，已經成為「國潮酥皮麵點」之一。

順德廚師陳小東創作的醒獅酥。（南方都市報@bilibili視頻截圖）

很多廣東點心師傅都在研究及改良醒獅酥的製作方式，務求可以盡早在自家店內售賣這款「網紅」醒獅酥。不過，醒獅酥的製作過程相當耗時耗力，也非常考驗點心師傅的功力。它到底難在那裏呢？

耗時耗力 製作醒獅酥有多難？

製作醒獅酥的材料其實很簡單，只需要麵粉、水、豬油和蓮蓉4種。麵粉和水用來搓皮，蓮蓉做餡心，豬油則是用於點睛。然而，它的製作過程卻是非常漫長、繁瑣，從開酥到成型至少要4至5小時。

每個醒獅酥大概有五種顏色，紅、白、黃、黑、綠。每隻顏色都要獨立分開製作一份酥皮。製作面皮要先經過5個步驟：揉、捏、搓、旋、擀，接着才可以展現醒獅酥需要的排酥和圓酥技藝。

光是準備醒獅酥的酥皮，就需時一個小時。（視覺中國／當代中國授權）

醒獅酥的重要基本功就是麵塑，塑形決定了成品獅頭是否美觀，以及它能否突出獅頭額頭高、眼大、眉精等特點。

師傅一般會先製作底胚部分，把酥皮切開成一層層，通過卷或包裹和人手捏的方式，來完成頭部、眼珠等骨架部分，然後再切出毛茸茸的裙邊，製作醒獅的眉毛、嘴巴等，最後才把所有部件用蛋白拼裝起來。

製作醒獅酥除了想法要創新，還需要十分精巧的技術。圖為拼裝醒獅酥的過程。 （視覺中國／當代中國授權）

綜合兩位知名醒獅酥創作者的經驗，醒獅酥嘴邊絨毛宜採用「加密排酥」的手法，在一厘米寬的酥皮上面，要切滿38刀，還要保持底部不能切斷，讓毛絨感更強。想要達到毛茸茸眼毛的立體效果，就要在處理酥皮時用斜刀。

點心手工製作部分完成後，還要把醒獅酥拿去油炸。油炸既要掌握溫度火候，又要講究油炸時間，兩者都必須把握得十分準確，才能確保醒獅酥達到色香味俱全。

先以160度油溫油炸醒獅酥一分鐘後，把油溫提高至180度多炸2分半鐘左右，就可以慢慢出鍋，待它瀝乾油上碟。（bilibili視頻截圖＠黑貓廚房）

製作醒獅酥絨毛的酥皮厚度、捏製手法、刀功、炸製時的油溫和時間，甚至下刀的角度，都要經過嚴謹的設計和實驗，非常考驗點心師傅的技術和經驗。這些亦突顯出醒獅酥的珍貴之處。因此它目前在市場上仍算是罕見的油炸麵點。

如果有幸在餐廳或餅店遇到這款酥點，大家一定要好好欣賞醒獅酥的造型，不要心急一下把它吞下肚呀！

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