雲上嶺南｜閃充電池、多年生稻　感受「鏈」上的綠色低碳

首屆中國國際供應鏈促進博覽會（以下簡稱「鏈博會」）上發布的《全球供應鏈促進報告》指出，全球供應鏈發展的主要趨勢之一是綠色化。鏈博會現場，綠色低碳理念勁吹各大展區，既有聚焦可持續能源開發等能源相關的新技術和新產品，也有關注生命科學等廣義綠色產業的新舉措和新探索，折射出各行各業綠色低碳轉型進程。



清潔能源產業鏈不斷延伸拓展

在清潔能源鏈展區，來自深圳的欣旺達展示了其新能源汽車動力電池技術產品和全場景解決方案。其中，全球首款量產「閃充電池」驚艷亮相。據欣旺達品牌管理部高級經理何倫忠介紹，這款「閃充電池」基於自主研發設計的高導電網絡材料技術、高安全中鎳正極和自主研發新型高導電率電解液等關鍵技術，支持電動汽車輕松續航1000公里，10分鐘可從20%充至80% SOC，讓「充電像加油一樣快」。

「我們還帶來了大圓柱電池、固態電池、鈉離子電池、磷酸錳鐵鋰電池等先進技術成果。從產業上遊到下遊，欣旺達一體化的產業鏈布局，展現了中國動力電池企業對產業鏈發展循環經濟的重視，更凸顯了欣旺達的綠色可持續發展理念與擔當。」欣旺達品牌營銷總經理鄭露蓉表示，「希望通過鏈博會這個國際化平台，與更多的全球客戶交流最新技術和最新應用成果，更好地形成上下遊的合作共贏。」

深圳古瑞瓦特專注於可持續能源發電、儲電、用電以及能源數字化，本屆鏈博會展出了光儲充系列產品。「全球範圍內越來越多國家把發展綠色產業作為推動經濟結構調整的重要舉措，光伏儲能將成為能源結構調整和清潔能源消納的重要組成部分。」古瑞瓦特相關負責人表示，希望借助鏈博會的影響力，向全球光儲市場展示光儲充前沿技術，擴大品牌影響力，並借此賦能不同行業的解決方案和產品應用，促進上中下鏈條多能互補、融合發展，助力實現低碳發展目標。

技術重塑農業綠色可持續發展

位於健康生活鏈展區的華大集團展台上，「多年生稻」吸引了不少人的目光。華大集團國際發展事務副總裁熊韜介紹，多年生稻可實現一次種植多次收割，能夠有效節省勞動力，節約水稻生產成本。「我們認為它是解決糧食安全問題的非常有效的途徑之一。在剛剛過去的第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇上，這項技術也被列入了《務實合作項目清單》。」

走進穩健醫療展位，棉花的「前世今生」在大屏幕中被娓娓道來，彰顯了「棉」拉開工業革命序幕和推動現代社會發展的重要作用。據展位負責人介紹，2005年，穩健醫療創新了全棉水刺無紡布技術，在促進生產效率提升的同時也大量節約了能源消耗、提升了耕地經濟效益。與此同時，穩健醫療還通過「可持續棉花」、「可持續工藝」、「綠色工廠建設」等舉措積極響應國家「雙碳」戰略。

「智慧農業對重塑現代農業發展，特別是農業綠色化和可持續化發展具有重要意義。」中國工程院院士、國家農業信息化工程技術主任趙春江在鏈博會綠色農業專題論壇上表示，「聯合國糧農組織從全球發展角度談了六項技術，即生物技術、數字化技術、機械化技術、農村可再生能源、節水灌溉和農產品加工。在機器上實現精準感知、智能控制和精細化投入，同時通過智能技術把生產環節有機銜接成一個完整的鏈條，這是未來農業發展方向。」

本文獲《羊城晚報》授權刊載。

