雲上嶺南｜ 粵企製造業500強名單出爐　深圳上榜企業佔比近三成

撰文：羊城晚報
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11月21日，廣東省製造業500強企業峰會現場發布了《2023年廣東製造業500強企業研究報告》（以下簡稱《報告》）。記者從現場獲悉，2023年廣東省製造業500強企業按2022年度營業收入排序，上榜企業營業收入合計達到5.6萬億元，比2022年增加1.2%，企業平均營業收入112億元，比2022年提高1.4%。

從營業收入來看，超過1000億元的企業有12家，500億元至1000億元之間的企業有4家，100億元至500億元的企業有42家，50億元至100億元的企業有43家，10億元至50億元的企業有212家，10億元以下企業有187家，與上一年度相比，營業收入位於中高區間的企業數量有一定增加。

從經濟效益來看，上榜企業凈利潤總額為2864.81億元，較2022年降低21.9%。其中，前100強企業的凈利潤總額為2504.63億元，佔500強企業凈利潤的87.4%；盈利企業437家、虧損企業58家、未填報企業5家，盈利企業佔比87.4%，其中，凈利潤超過10億元的企業有46家，1億元至10億元的企業154家，1億元以下的企業237家。

從地域分布來看，全省共有18個地市有企業上榜2023年廣東省製造業500強，深圳（133家）、佛山（70家）、廣州（68家）、東莞（55家）入選企業數量位居前四，深圳入選企業數量較上一年度新增62家；珠三角、粵北、粵東、粵西四個區域入選企業的數量分別為467家、15家、16家、2家，粵東地區入選企業較上一年度增加10家。

深圳上榜企業佔比近三成。（資料圖片）

入選企業行業分布如何？暨南大學產業經濟研究院院長陶鋒分析稱，入選企業分布在24個行業，佔全國31個製造業行業的77.4%，「電氣機械和器材製造業」「計算機、通信和其他電子設備製造業」「通用設備製造業」「儀器儀表製造業」四個行業的企業數量合計達到231家，佔入選企業數量46.2%。

其中，「汽車製造業」「計算機、通信和其他電子設備製造業」「農副食品加工業」「電氣機械和器材製造業」四個行業的企業平均營業收入超過100億元，分別為302.98億元、249.05億元、156.61億元、124.99億元，「化學纖維製造業」以3.79億元的企業平均營業收入位居24個行業末位，不同行業之間營收差距明顯。

「廣東製造業不僅行業門類齊全、形成了比較完整的製造業體系，而且在大部分行業都有規模較大、競爭力較強的大中型企業，製造業整體發展水平較高。」陶鋒同時指出，廣東製造業仍有一些問題急需克服，如企業科創實力總體偏弱、含金量不夠高，「數智製造」程度不夠，綠色低碳發展水平比較低，品牌國際競爭力較弱等。

對此，陶鋒提議從科技創新能力、數字化發展、企業培育、低碳轉型、品牌建設、營商環境、人才支撐等方面著手，挺起廣東現代化建設的產業「脊梁」。活動現場，還舉行了廣東製造業用戶側新型儲能服務聯盟成立儀式、儲能服務聯盟大項目簽約儀式、廣東省知識產權證券化項目啟動儀式等。

本文獲《羊城晚報》授權刊載。

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