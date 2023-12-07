第20屆廣州國際紀錄片節開幕　包括58個｢一帶一路｣國家3234部作品

12月4日，為期4天的第20屆中國（廣州）國際紀錄片節（以下簡稱「紀錄片節」）盛大開幕。本屆紀錄片節由國家廣播電視總局、廣東省人民政府主辦，廣州市人民政府、廣東省廣播電視局承辦，廣州市文化廣電旅遊局執行。



作為全國唯一入選《「十四五」文化發展規劃》的國家級專業紀錄片節、亞洲規模最大的紀錄片專業節展、國際紀錄片產業鏈條中的重要一環，紀錄片節是集展映、交流、探討、評優、交易等功能於一體的綜合性專業節展，成為「文化廣州」建設的重要代表。

據組委會介紹，本屆紀錄片節以「光影紀實，文明互鑒」為主題，共有156個國家和地區的7280部紀錄片參展，參展影片數量達到2003年創節之初的50倍。其中，包括了58個「一帶一路」共建國家的3234部作品。有近千家機構、4000多名專業人士參加本屆紀錄片節。

第20屆中國（廣州）國際紀錄片節開幕。（金羊網）

本屆紀錄片節著眼打造國家級專業節展和國際級投融資交易平台，緊緊圍繞征集評優、市場交易、行業交流、專業論壇、國際培訓5大環節，將推出80多場專業紀實活動。

開幕式上還舉行了海外節展戰略合作協議簽訂儀式。中國（廣州）國際紀錄片節與法國陽光國際紀錄片大會、荷蘭阿姆斯特丹國際紀錄片展等多家海外節展機構達成了合作共識，簽訂了包括宣傳、征片、聯合推優、提案合作等戰略合作。