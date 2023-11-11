李美金阿婆98歲病逝　慰安婦紀錄片《二十二》22名主角已全部過世

據「上師大慰安婦問題研究中心」消息，11月9日22時，原二戰時期日軍「慰安婦」制度受害倖存者李美金老人在海南澄邁逝世，享年98歲。截至目前，經研究中心調查確認的中國大陸地區登記在冊的日軍「慰安婦」制度受害倖存者還剩9人。



據了解，李美金阿婆生前是紀錄片《二十二》中在世的最後一位主人公。11月10日上午，紀錄片《二十二》官方微博發布長圖，紀念22位離世的老人們。



李美金，生於1926年，海南省澄邁縣人。1941年，李美金被進村掃蕩的日軍強行抓至據點關押，她白天做工，晚上還要遭受日軍的性迫害。勇敢的她曾多次嘗試反抗，卻被日本兵打得遍體鱗傷。十多天後，她終於找到機會逃離那人間地獄。時至今日，美金阿婆依舊很害怕天黑，害怕回想起那段歲月。

2019年12月中旬，李美金阿婆曾因為血管堵塞住院半個月，經過治療，美金阿婆挺過難關，但自那以後阿婆的行動和記憶都受到了一些影響。儘管如此，美金阿婆依舊非常的樂觀開朗，總是用她和藹的笑容溫暖著身邊人。

對於李美金阿婆的離世，內地網民紛紛表示不捨。有網民留言寫道，「這輩子辛苦了，下輩子一定幸福」、「阿婆走好，下輩子一定會是一個被幸福圍繞的孩子」，有網民留言說「點開圖片能清楚記得每一個人的故事，突然很想哭」，亦有網民保證，「我們會為了你們永永遠遠記得。」

今年《二十二》在日本首映

2017年8月14日，在32099位志願者的支持下紀錄片《二十二》在中國內地上映。2023年，九一八事變爆發92周年，該片於日本首映，導演郭柯將到現場與觀眾交流。他表示：「讓更多人看到，是我們的願望；讓應該看到的人看到，是我們的責任。」

中國慰安婦紀錄片《二十二》 導演10年後重訪受害人只剩兩名在世