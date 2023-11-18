中國人一生圖鑑！紀錄片《人生第一次》爆紅：細說一件件平凡大事

近年網絡短片的熱潮越來越熱，在「互聯網＋紀錄片」的創作和播出模式下，網絡紀錄片也成功贏得年輕人的喜愛。



當中央視網的人文紀錄片系列《人生第一次》以許多「第一次」的場景，串聯起人生的重要章節，展現中國人一生的圖鑑，喚起觀眾的共鳴。

溫柔描繪12個重要人生場景

紀錄片《人生第一次》被評為2020年度中國最具影響力十大紀錄片之一。（官方海報）

節目以縱向手法記錄普通人們的故事，利用蹲守的方式拍攝，將人生中許多「第一次」的場景，那些對中國人意義重大的階段呈現。

透過鏡頭與觀眾走過人生中12個重要里程碑，從出生到長大、上學，由上班、結婚、買房，再到退休、養老、告別，勾劃出中國人典型的人生圖鑑。

人生場景主要分布於醫院、學校、軍隊、房產中介、村莊、工廠、老年大學等地，循序漸進地帶領觀眾以不同角度觀看自己的過去和可能的將來。

從必經人生課題 撫慰世間冷暖

《人生第一次》由記錄嬰兒第一聲啼哭的《出生》開啟整個篇章，直至《告別》前夕的老年生活。在12位故事講述人的旁白引領下，觀眾跟隨着一群普通人的生活路徑，走進他們上學、成家、立業、養老等不同的人生階段。

《人生第一次》以許多「第一次」的場景，串聯起人生的重要章節。（圖片來源：官方海報）

面對人生這個課題，或許有些人會不敢直視疾病、別離、孤獨和死亡等必經關卡。

《人生第一次》全片沒有刻意渲染上述恐懼，不會使觀眾喘不過氣。製作團隊採用從容、輕快的鏡頭，含蓄地展現人們真實的生活現況和面對殘酷的勇氣，以感動而不煽情的溫度，撫慰世間冷暖，見證平凡生命中的美好。

同時，製作團隊更像一個朋友、一位長輩，以溫柔的手牽着觀眾，一同細看不同生命歷程的人生意義。

《人生第一次》更引導觀眾留意不同群體的生活現況和人生態度，使其對殘疾人士、留守兒童、農民工等弱勢群體有更深了解和關注，以至尊重。

《人生第一次》由記錄嬰兒第一聲啼哭的《出生》開啟整個篇章，直至《告別》前夕的老年生活。（官方劇照）

故事溫暖人心 道出人生幸福密碼

在網上引發廣泛共鳴的第三集《長大》，講述了留守兒童第一次寫詩的故事。雲南大山深處的孩子們每天上學需要翻山越嶺，但也不會妨礙他們寫詩的靈感。他們會把對親人的思念和對大自然的感情都寫進自己的詩裏

在支教老師的帶領下，孩子們坐在山野中，用詩句來抒發情感，以及對進城打工的親人的思念。

雖然孩子們的詩句沒有華麗的修辭，字裏行間卻滲透出率直與純真的感動。

第三集《長大》中講述，雲南大山深處的孩子們會把對親人的思念和對大自然的感情都寫進自己的詩裏。（網上圖片）

另外，第九集《相守》同樣讓人感動，記錄癌症家庭在「抗癌廚房」裏發生溫暖人心的故事。

片中以江西南昌腫瘤醫院旁的共享廚房為背景，敘述熊阿姨夫婦為該醫院癌症病人家屬準備煮食的用具，讓他們可以在這裏備菜、做飯給患病的家人。

這個簡單的廚房，大大降低癌症家庭用餐的成本，從三餐的溫飽，帶出癌症家庭的心酸，帶出相守、盼望，家人可早日戰勝癌魔的希望。

第11集《養老》則講述老人們離開住了一輩子的家，住進這樣的養老社區的生活狀態，呈現出當下中國老年人面對養老真實動人的故事。

第11集《養老》則講述老人們離開住了一輩子的家，住進養老社區。（網絡圖片）

第12集《告別》中講述「生的對立面，不是死亡，而是遺忘」。巢文臻的妻子聶愛榮四年前被確診為阿爾茨海默病，現在開始逐漸遺忘生活中的一切，巢爺爺也快要從她的記憶中消失。

巢文臻的妻子聶愛榮四年前被確診為阿爾茨海默病，現在開始逐漸遺忘生活中的一切，巢爺爺也快要從她的記憶中消失。（官方劇照）

《人生第一次》的紀實場景與充滿生活質感的鏡頭，將人們的日常生活移至幕前，影片不會避談人生的苦難，反而展示出人們生活的勇氣、希望和美好，以至引人深思「向死而生」的人生態度，用心地標註出幸福人生的終極密碼，是一套讓大家慢慢細味的作品。

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