中國人一生圖鑑！紀錄片《人生第一次》爆紅：細說一件件平凡大事
近年網絡短片的熱潮越來越熱，在「互聯網＋紀錄片」的創作和播出模式下，網絡紀錄片也成功贏得年輕人的喜愛。
當中央視網的人文紀錄片系列《人生第一次》以許多「第一次」的場景，串聯起人生的重要章節，展現中國人一生的圖鑑，喚起觀眾的共鳴。
溫柔描繪12個重要人生場景
節目以縱向手法記錄普通人們的故事，利用蹲守的方式拍攝，將人生中許多「第一次」的場景，那些對中國人意義重大的階段呈現。
透過鏡頭與觀眾走過人生中12個重要里程碑，從出生到長大、上學，由上班、結婚、買房，再到退休、養老、告別，勾劃出中國人典型的人生圖鑑。
人生場景主要分布於醫院、學校、軍隊、房產中介、村莊、工廠、老年大學等地，循序漸進地帶領觀眾以不同角度觀看自己的過去和可能的將來。
從必經人生課題 撫慰世間冷暖
《人生第一次》由記錄嬰兒第一聲啼哭的《出生》開啟整個篇章，直至《告別》前夕的老年生活。在12位故事講述人的旁白引領下，觀眾跟隨着一群普通人的生活路徑，走進他們上學、成家、立業、養老等不同的人生階段。
面對人生這個課題，或許有些人會不敢直視疾病、別離、孤獨和死亡等必經關卡。
《人生第一次》全片沒有刻意渲染上述恐懼，不會使觀眾喘不過氣。製作團隊採用從容、輕快的鏡頭，含蓄地展現人們真實的生活現況和面對殘酷的勇氣，以感動而不煽情的溫度，撫慰世間冷暖，見證平凡生命中的美好。
同時，製作團隊更像一個朋友、一位長輩，以溫柔的手牽着觀眾，一同細看不同生命歷程的人生意義。
《人生第一次》更引導觀眾留意不同群體的生活現況和人生態度，使其對殘疾人士、留守兒童、農民工等弱勢群體有更深了解和關注，以至尊重。
故事溫暖人心 道出人生幸福密碼
在網上引發廣泛共鳴的第三集《長大》，講述了留守兒童第一次寫詩的故事。雲南大山深處的孩子們每天上學需要翻山越嶺，但也不會妨礙他們寫詩的靈感。他們會把對親人的思念和對大自然的感情都寫進自己的詩裏
在支教老師的帶領下，孩子們坐在山野中，用詩句來抒發情感，以及對進城打工的親人的思念。
雖然孩子們的詩句沒有華麗的修辭，字裏行間卻滲透出率直與純真的感動。
另外，第九集《相守》同樣讓人感動，記錄癌症家庭在「抗癌廚房」裏發生溫暖人心的故事。
片中以江西南昌腫瘤醫院旁的共享廚房為背景，敘述熊阿姨夫婦為該醫院癌症病人家屬準備煮食的用具，讓他們可以在這裏備菜、做飯給患病的家人。
這個簡單的廚房，大大降低癌症家庭用餐的成本，從三餐的溫飽，帶出癌症家庭的心酸，帶出相守、盼望，家人可早日戰勝癌魔的希望。
第11集《養老》則講述老人們離開住了一輩子的家，住進這樣的養老社區的生活狀態，呈現出當下中國老年人面對養老真實動人的故事。
第12集《告別》中講述「生的對立面，不是死亡，而是遺忘」。巢文臻的妻子聶愛榮四年前被確診為阿爾茨海默病，現在開始逐漸遺忘生活中的一切，巢爺爺也快要從她的記憶中消失。
《人生第一次》的紀實場景與充滿生活質感的鏡頭，將人們的日常生活移至幕前，影片不會避談人生的苦難，反而展示出人們生活的勇氣、希望和美好，以至引人深思「向死而生」的人生態度，用心地標註出幸福人生的終極密碼，是一套讓大家慢慢細味的作品。
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