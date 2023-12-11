浙江寧波考古發現陳王遺址　出土遺存年代從史前時期延續至唐宋

《中國新聞網》報道，近日，浙江寧波考古發現陳王遺址，出土遺存年代跨度大，以史前時期遺存為主，具體年代由早至晚分別為河姆渡文化四期、良渚文化、戰國時期、漢六朝、唐宋時期。



據介紹，陳王遺址位於寧波市奉化區。2023年2月至8月，經文物局批准，寧波市文化遺產管理研究院聯合奉化區文物保護管理所、中國人民大學和南京大學對該遺址實施了2500平方米的搶救性考古發掘，清理遺蹟現象77處，出土小件標本600餘件。

陳王遺址發掘場景航拍照。寧波市文化遺產管理研究院供圖

據考古發現，該遺址自上至下分為6個層位。其中，河姆渡文化四期遺蹟現象發現有土台、墓葬、木構窖穴等。出土陶器主要有釜、鼎、豆、罐等，石器有石錛、石犁、礪石等。良渚文化時期房址為單間或多間地面式建築，由數段基槽和柱洞組成，平面形狀為圓形或近長方形。墓葬形制為長方形豎穴土坑墓，東西向，棺具為獨木棺，部分墓葬存在棺蓋板。出土石器種類豐富，有犁、刀、鉞、鏃、錛、斧、耘田器、鐮、鑿、破土器、紡輪、礪石等，玉器有玉錐和玉珠、玉墜等小型飾品。

陳王遺址河姆渡文化墓葬隨葬陶器。寧波市文化遺產管理研究院供圖

戰國時期文化層被漢六朝時期人類活動破壞，僅發現少量原始瓷盅、杯和拍印米字紋或方格紋等紋飾的印紋硬陶罐、壇殘片。漢六朝時期遺蹟發現有房址、墓葬、灰坑等，遺物主要為陶、瓷器和磚瓦類建築構件。唐宋時期的器物以青瓷為主，有少量白瓷。越窯青瓷器型見有花口盞、荷葉形盞托、碗、韓瓶等。

相關負責人表示，本次發掘表明，陳王遺址是奉化江流域發現的又一處典型平原低地聚落址，該遺址出土考古材料對於構建區域文化發展脈絡和研究聚落變遷有重要價值和意義。