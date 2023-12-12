「中國金鯧魚之都」湛江：「一條魚」如何打造百億元富民產業？

時下，在湛江遂溪草潭鎮附近海域的海洋牧場上，巨大的養殖網箱像一個個「甜甜圈」鑲嵌在海面上。陽光下，剛打撈上來的金鯧魚散發着金色光芒，將漁民臉上的笑容映射得更加光彩奪目。伴隨着大家的歡笑聲，一年一度的「湛江冬捕」拉開帷幕。



上述冬捕盛景正是湛江金鯧魚產業發展的生動寫照。近年來，湛江深入踐行大食物觀，把水產產業發展作為富民興農的重要抓手，以「挪威有三文魚，湛江有金鯧魚」為產業定位，從金鯧魚的全產業鏈出發，立足創新發展，在種苗、養殖方面提高品質，以預製菜新業態激發活力，加快推進金鯧魚產業市場化、數碼化、食品化、國際化進程，走出了一條湛江特色的金鯧魚產業發展之路，成為全國最大的金鯧魚養殖基地，獲評「中國金鯧魚之都」。

全國每三條金鯧魚就有一條來自湛江。在這一發展過程中，湛江直接參與種苗、飼料、養殖加工和流通等全產業鏈從業人口約10萬人，間接帶動從業人口近100萬人，產業鏈年產值達100億元，金鯧魚產業逐步成為實施「百千萬工程」的朝陽產業，金鯧魚成為漁民增收致富的「黃金魚」。

湛江冬捕正火熱進行，金鯧魚喜獲豐收。郭龍碧攝

金鯧魚+深海網箱 充分挖掘海洋資源稟賦

湛江三面環海，海岸線（含島岸線）總長2023.6公里，其中大陸海岸線長1243.7公里，淺海大陸架平緩向外延伸，負10米等深線淺海面積為0.489萬平方公里，負10米等深線以外的深遠海面積達1.6萬平方公里，海水溫度在14℃—30℃之間，鹽度在30‰左右，沿海灘涂和海洋資源豐富，是養殖金鯧魚的黃金海域。

結合優越的海洋資源稟賦，湛江在現代化海洋牧場建設的實踐中，逐漸探索出了金鯧魚與深海網箱養殖結合的發展路徑。

當前，湛江擁有遺傳育種中心、國家級和省級水產良種場、規模化繁育基地、苗種場四個層次的水產種苗繁育體系，擁有國家863計劃項目海水養殖種子工程南方基地、國家級水產良種場17家（全省共64家），省級水產良種場16家（全省共57家），全市金鯧魚種苗年產量1.5億尾，有效保證生產用種和品種優勢。

在良種應用上，湛江選擇高產優質，適於高密度養殖和食品化加工的金鯧魚品種作為主推品種，養老百姓「吃得起」的深海魚。建立湛江金鯧魚研究院，把金鯧魚人工繁育關鍵技術作為重點工程全力攻堅克難，構建了金鯧魚育、繁、推一體化良種體系，研製了金鯧魚7項行業技術標準，破解深遠海大宗養殖品種「卡脖子」難題。

同時，湛江着力推進良種良法結合發展，依託自身廣闊的深遠海面積，自本世紀初開始大力發展深海網箱養殖，積極推動漁業轉型升級。伴隨着近海環境保護力度加大、疏近用遠等政策推進，湛江提出以發展「深藍漁業」為重點，推進深海網箱養殖優勢產區產業園建設，引導分散養殖戶組成深海網箱養殖專業合作組織，逐步淘汰近海傳統養殖網箱，深海網箱養殖得到迅速發展。

廣東目前最大的海上智慧養殖平台「海威2號」投入使用。張令攝

湛江作為全國最大的金鯧魚養殖基地，養殖方式以深海網箱養殖為主，已建成草潭、流沙、西連、雷州灣、湛江灣5個深海網箱養殖園區，擁有深海網箱數量達3564個、桁架式養殖平台3個，年產金鯧魚達10萬噸，排全國第一，佔全國總產量的1/3。

堅持科技賦能 增添金鯧魚產業新動能

全省目前規模最大的海上智能養殖平台——「海威2號」成功下水投產，搭載自動投餌、在線監測等智能設備，可節省人工成本60%；湛江現代化海洋牧場研究院研發自動投料機、水下網衣清洗機械人、遠程控制系統等，讓養殖各環節操作更加精準易行；湛江漁業大數據中心啟動並發佈「湛江·金鯧魚指數」，全方位塑造金鯧魚行業風向標……一個個科技成果增添了湛江金鯧魚產業發展的新動能。

通過技術集成和基地建設，湛江創新建立了適合南方海況的深海抗風浪網箱、養殖、苗種、飼料、病害防治技術體系，提升了深海網箱養殖整體科技水平，開發了2種適合南海海區的新型深海抗風浪網箱養殖系統，抗風能力12級以上，可抵禦6米以上浪高和1.2米/秒以上流速；開發了3種深海網箱適養種類，產量達23.6公斤/立方米以上，比傳統養殖方式產量提高56%。

湛江還積極引進廣東恆健、江蘇藍水等大型海工裝備企業，依託廣東海洋大學、湛江灣實驗室等高校和科研機構，大力推動養殖裝備轉型升級，實現安全高效養殖，推動漁業裝備向信息化、智能化、現代化轉型升級。湛江灣實驗室成功研發了31米長無人駕駛自動投料船，可續航300海里，滿足15個網箱投餵需求，有望解決在惡劣天氣環境下自動投料餵養。

值得一提的是，湛江正在着力建設漁業智慧平台。推進漁業智慧平台「優漁」系統應用，對金鯧魚進行可視化管理，科學、系統地監測水溫、容量、營養程度等，實現養殖技術轉型升級。當前，湛江已啟動建設金鯧魚供應鏈數字平台，利用大數據、物聯網、雲計算、人工智能等數碼技術，匯聚上下游中小企業和養殖戶的資金流、物流、服務流信息，從而打通金鯧魚養殖產業上下游數據壁壘，實現金鯧魚產業供應全鏈條數據服務支持。

從種苗養殖，到飼料購買，再到物料運輸，乃至海產加工、生產、銷售、物流等金鯧魚產業全鏈條各環節的數據匯總至平台上，經過系統精準分析，各項信息在平台得以可視化呈現。同時，湛江金鯧魚供應鏈數字平台的應用，實現數字經濟和實體經濟深度融合，以客觀數據為基礎，推動實現產業全鏈條的信息確權、物流確權、標的確權、價值確權、資金確權，進而帶動全市「三農」綜合信息服務發展，提升農業數碼化水平。

今年4月，湛江聯同珠海申報創建的國家級金鯧魚優勢特色產業集群獲農業農村部批覆建設，接下來，兩市將共同組建技術研發創新中心，推動科技研發機構、科技人才、金融資金、創新項目等要素匯聚整合，不斷引領金鯧魚產業創新發展。

「金鯧魚+深海網箱」助力湛江打造「現代化海洋牧場先行示範市」 。吳東俊攝

推動「三產融合」 金鯧魚預製菜成明星產品

近日，「一夜埕金鯧魚」榮登全國首屆《預製菜爭霸賽》的「十佳預製菜創新榜」，還榮獲「我最喜愛的預製菜」稱號，又一次推動了湛江金鯧魚預製菜「香飄全國」。

這已不是湛江「一夜埕金鯧魚」首次獲獎。「一夜埕金鯧魚」於2021年榮獲廣東預製菜十大名品榜首，2022年躋身「2022預製菜十大爆品」，湛江也在同年6月被授予了「中國水產預製菜之都」的美譽。

在發展金鯧魚產業的過程中，湛江聚焦一二三產業融合，推動全產業鏈實現協同發展，建設了湛江灣、遂溪-廉江、雷州、徐聞等4個漁港經濟區，以漁港經濟區為中心，推動海上、海島、海岸聯動開發，實現「港產城」融合、「漁工貿游」一體化發展。

同時，支持5家企業在標準化生產、基地建設、加工物流、數碼化平台建設等方面，着力打造金鯧魚優勢產業集群。加快建設湛江國際水產城，積極開展招商引資，建設現代化海洋牧場加工流通體系，促進金鯧魚精深加工發展。

當前，湛江金鯧魚加工體系完整，加工產品主要有剁椒、麻辣、酸菜、菠蘿金鯧魚和金鯧魚片、魚丸等預製菜種類，推出了「一夜埕金鯧魚」「金鯧魚乾」等產品，進一步緩解活鮮、冰鮮金鯧魚在時間、空間上的銷售壓力。

在預製菜賽道，湛江已成功打造吳川、遂溪兩大預製菜產業園，累計有14家企業進駐；全市近20家水產企業發展預製菜品類20餘個、品種近500個，總產值達40餘億元，其中金鯧魚預製菜產品多達200多個。湛江金鯧魚更是作為2022年廣東預製菜首櫃產品首發《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）成員國，成為湛江水產出口的明星產品。

同時，湛江積極探索校企合作模式，建立研發平台，推動金鯧魚預製菜產業創新發展。廣東海洋大學聯合省內水產企業成立了「湛江市預製食品加工與品質控制工程技術研究中心」和「湛江市預製食品研究院」；嶺南師範學院聯合省內水產企業成立了「湛江市預製菜烹飪與營養工程技術研究中心」，加快開展水產中央廚房研發、人才培訓、標準制定、品牌推廣、營銷體系建設。

廣東湛江是「中國金鯧魚之都」。（網圖）

湛江現代化海洋牧場建設以金鯧魚為重點，帶動了飼料、深水網箱等配套產業的發展。湛江成為國內最大的深水網箱製造基地及水產飼料生產基地，湛江製造的深水網箱佔全國60%，年生產多種規格網箱可達2000個，年產值1.2億元；擁有粵海、恆興、國聯、東騰等品牌水產飼料加工廠30多家，其中國家重點農業龍頭企業2家，上市公司2家，年產量90萬噸，約佔全國水產飼料60%。

持續擦亮品牌 提升湛江金鯧魚知名度

金鯧魚肉質細嫩、鮮美可口，營養價值高，備受消費者喜愛。湛江明確金鯧魚「市場化、國際化、數碼化、食品化」發展方向，加快推動金鯧魚「12221」市場體系建設，持續強化「湛江金鯧魚」區域公共品牌建設。

金鯧魚產業的科學健康發展為本土品牌的培育發展提供了優質的土壤。湛江接連培育出「恆興食品」「國聯水產」「畫景金鯧魚」「粵府鮮金鯧魚」「匯富金鯧魚」等眾多知名品牌，雷州金鯧魚入選2021年第一批全國名特優新農產品名錄，遂溪金鯧魚入選2022年第三批全國名特優新農產品名錄。

同時，湛江大力開展產銷對接活動，對接粵港澳大灣區和西南地區城市，赴珠三角對接各農產品集團和各大水產品批發市場，開設湛江金鯧魚專賣專區，提升金鯧魚產品檔次和知名度。組織水產企業參加海鮮展等展會，成功簽訂100多噸金鯧魚等預製菜購銷合同。深入對接RCEP沿線國家，暢通農食產品「綠色通道」，2022年，湛江市金鯧魚出口貨值3億多元，同比增長45.75%。

乘着「年魚經濟」的東風，湛江大力開展金鯧豐收季暨「年魚」系列活動，啟動「湛江金鯧」品牌口號LOGO包裝徵集等系列營銷活動，邀請採購商走進金鯧魚養殖基地實地考察。湛江金鯧魚參加「首屆中國年魚博覽會」，獲得「中華好年魚十大區域品牌」稱號。

今年以來，湛江相繼組織水產品走進保定、重慶、柳州、上海、哈爾濱、成都等國內大中城市，成功舉辦湛江金鯧魚等水產品品牌「國內行」系列大型專場推介活動。6月，湛江現代化海洋牧場活動月啟動，舉辦湛江國際水產博覽會等十大專場活動；7月，湛江水產預製菜走進韓國，國聯水產與韓國大型商超流通企業成功簽約，進一步開拓RCEP市場。

9月23日，湛江舉辦2023年中國農民豐收節暨湛江金鯧魚豐收季系列活動，組織全國百名水產品採購商走進海洋牧場園區，深入了解湛江現代化海洋牧場建設和網箱養殖情況。通過中央電視台、新華網等媒體，多元化宣傳推介湛江金鯧魚，促成湛江海鮮與全國各大菜系完美結合，吸引更多的資金、技術、人才匯聚湛江，進一步擦亮「湛江金鯧魚」品牌。

隨着品牌的提升，湛江金鯧魚銷售價格穩步上漲，成為漁民口中的「致富魚」與「黃金魚」。「現在的市場行情比去年好，批量訂購的金鯧魚一斤可以賣到16-18元，比去年高了3到4元。零售價格也有增長，大概20元一斤。」湛江匯富海洋科技有限公司的營銷部經理黃高興表示。