2023粵劇群星會開演！粵港澳三地名家齊聚精彩紛呈　觀眾好評不斷

12月9日晚，粵港澳文化交流項目——2023粵港澳粵劇群星會（廣州站）在廣東粵劇藝術中心精彩上演。2023粵港澳粵劇群星會還將於12月19日在香港沙田大會堂上演。



本次活動由廣東省文化和旅遊廳、香港特別行政區政府文化體育及旅遊局和澳門特別行政區政府文化局聯合主辦，香港粵劇名伶龍貫天、李龍、新劍郎、鄧美玲、溫玉瑜、溫曜聲，澳門粵劇名伶彭熾權、曾慧，廣東粵劇院粵劇名家曾小敏、蔣文端、彭慶華、文汝清、黃春強等粵港澳三地粵劇名家齊聚一堂，共演粵劇盛宴。

演出合照。（羊城晚报）

《白猿取桃》《獅吼記之「跪池」》《合兵破曹》《拜月記之「搶傘」》《碎鑾輿》《柳毅傳書之「花好月圓」》……2023粵港澳粵劇群星會（廣州站）的展演劇目，有精彩刺激的神話劇，有蕩氣回腸的歷史劇，也有詼諧俚俗的喜劇和曲折動人的生旦戲。

三地粵劇名家你方唱罷我登場，精彩紛呈，讓觀眾目不暇接。

龍貫天、鄧美玲（左）表演《獅吼記之「跪池」》

其中，龍貫天（香港）和鄧美玲（香港）主演的《獅吼記之「跪池」》幽默詼諧。兩位名家配合默契，將「妻管嚴」陳季常與「因愛生妒」的柳氏這對歡喜冤家的家庭喜劇，展現得淋漓盡致。

彭熾權、曾慧（左）表演粵劇《碎鑾輿》

彭熾權（澳門）和曾慧（澳門）聯合主演粵劇《碎鑾輿》。其劇情起伏跌宕、峰回路轉。兩位名家將剛正不阿的海瑞與驕橫跋扈的貴妃演得生動傳神，十分出彩。

曾小敏（左三）、文汝清（右三）表演《柳毅傳書之「花好月圓」》

曾小敏（廣東）、文汝清（廣東）攜手獻演粵劇戲寶《柳毅傳書之「花好月圓」》。兩位名家彼唱此和、相得益彰，為觀眾精彩演繹了柳毅和龍女之間的甜蜜愛情。

演出結束後，觀眾仍回味無窮。「粵港澳三地粵劇名家同台飆戲，好睇！」佛山觀眾黃小姐為本場演出點贊：「武打很勁爆，生旦戲有情有戲有愛。我們觀眾看得非常過癮！」