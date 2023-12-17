單車、巴士、地鐵變身浪漫婚車　低碳接親成內地青年結婚新潮流

「520」幸福巴士、綠色環保共用單車、史上最「貴」高鐵婚車……時下年輕人的新式婚車，各有各的拉風。



巴士車頭擋風玻璃下方張貼著顯眼的「囍」字，紅彤彤的車身用紅絲帶、紅繡球裝飾得喜氣洋洋，車頭上方的路線顯示牌還打出了「520」「幸福專線」「永結同心」等字樣……近日，一輛特別的「520」路巴士刷屏了不少廣州街坊的朋友圈。原來，這是廣州巴士集團在今年3月正式推出的巴士婚車業務，受到不少新人的青睞。「有排面」「環保又熱鬧」「比私家車好看」……對於新穎的巴士婚車，不少網民紛紛點贊認可。

《新快報》記者調查發現，除了巴士婚車，近年來還出現了不少創意婚車：共用單車、電動單車、地鐵、高鐵……連日來，《新快報》記者採訪了使用不同交通工具作為婚車的新人，發現他們都希望能用各種天馬行空的想法，為婚禮創造出獨一無二的有趣回憶，而其背後反映出當代年輕人的婚俗觀念正在發生改變。

婚車類型：共用單車、電動單車

「和朋友們一起騎車，有種回到青春的感覺」

陽光燦爛、微風徐徐，在秋高氣爽的日子裡或許最適合跟三五好友一起騎車踏青，但在新娘阿喜（化名）眼裡，比起騎車踏青，有項活動顯然要更有意思——騎車接親。

今年國慶期間，阿喜在山東日照舉行婚禮。婚禮前，阿喜沒少為了如何接親而發愁：舉行婚禮的酒店距離自家只有幾百米的路程，如果租用傳統的接親轎車，不僅不划算，還顯得千篇一律。有一天，阿喜走在路上，看到路邊停靠的一排共用單車，腦海裡浮現出一幅畫面：天氣明媚、陽光和煦，一大群人穿著喜服、騎著單車穿梭在大街小巷，沿途路人紛紛側目，一切好不熱鬧。

「我們用共用單車接親吧，有創意又熱鬧！」阿喜興致勃勃地和家人描述著畫面，並成功獲得了大家的一致認同。婚禮前一天，阿喜的朋友們齊齊出動，掃來八輛共用單車，再用五顏六色的氣球、鮮花和彩帶裝點車身。考慮到共用單車無法載人，新娘新郎又準備了電動單車作為主婚車。

婚禮當天，這支特別的接親車隊浩浩蕩蕩地上路了，由新郎載著新娘打頭陣，伴娘伴郎們騎著青綠色的共用單車緊隨其後。由於正值國慶假期，路上車水馬龍，接親車隊自然吸引了不少目光，還有路人拿起手機拍下這一時刻。「我印象最深刻的是路邊很多車會搖下車窗祝福我們新婚快樂，感覺真的很驚喜。」阿喜說。

那天，短短幾百米的路程，一對新人收穫了很多路人的祝福。阿喜覺得，用共用單車作為婚車的決定非常正確，不僅性價比高，互動性還強，「更重要的是，和朋友們一起騎車，有種回到青春的感覺。」阿喜笑道。

婚車類型：巴士

「結婚一輩子只有一次，總要特別點」

「你們找個地方停車，然後坐巴士。」當趙先生通知哥們兒這樣參加婚禮時，大家都驚呆了。很好，要的就是這種效果。趙先生心想。

12月3日，趙先生與相戀三年的王女士結婚了。談戀愛的時候，他們一起坐過很多次巴士，趙先生還曾開玩笑，要在巴士上辦一個最搞笑的婚禮。如今，一語成讖。在廣州市同福路、洪德路等寓意美好的路段，一台編號為「520」的「巴士婚車」緩緩駛過。車上載的，是新人趙先生、王女士以及他們的親朋好友。

大家結婚都是平治、寶馬、法拉利，會不會有落差感？趙先生向《新快報》記者解釋，自己和妻子從來不考慮所謂的面子問題。「我們很多東西都是從簡，但結婚一輩子只有一次，總要特別點。從哪裡入手呢？我認為就是我去她家接親的過程。」趙先生覺得，每個人結婚都一樣，幾輛車分開坐。明明是親戚，卻被隔斷著，一點也不熱鬧。排除了座位密集的旅遊大巴後，只有巴士是最適宜的工具。抱著試一試的心態，他到公交集團詢問業務，得到了肯定的答案。

現在回頭看，趙先生和妻子堅持他們的決策是正確的——大巴上坐著的都是雙方最好的朋友，大家一直聊天，拍了很多照片、影片，氛圍絕佳。而且，坐巴士不僅不丟人，反而更高級更洋氣。「那時候我們剛好吃完飯出來，站在飯店門口。路人看到一對穿著婚服的人，可能會察覺到我們是在等婚車。突然，一輛巴士來了，停在平時不會停的地方。很多人都喊著：『哇！這是婚車啊！』那一刹真的覺得挺拉風的。」趙先生還記得，現場幾乎所有人都拿起手機拍起照來。朋友事後也向他表示「羡慕極了」！

對於這種方式，雙方父母和親戚也持認可的態度。趙先生認為，「巴士婚車」比傳統車隊更加實惠，相信未來會越來越流行：「最主要的還是它夠特別，還能兼顧綠色環保，一輛巴士總比幾輛賓士更加省油吧！」

婚車類型：高鐵

「坐高鐵婚車，真的很酷」

如何花費最少的價格，體驗一把最「豪」的婚車？文婷的經歷或許能給你答案：坐高鐵。和其他新人因為接親路程短而選擇公共交通工具相反，文婷是因為路程太長才選擇乘坐高鐵。「我們接親的距離是從福建臨平到福建廈門，開車需要五六個小時，坐高鐵只要兩個半小時。結婚當天大家已經很勞累了，如果還要開長途車來回會很辛苦，婚禮狀態也不會太好。」

文婷主張一切從簡，所以接親隊伍只有八個人，不過，身著全套婚服的一對新人還是受到不少關注，大家都對坐高鐵接親的形式非常新奇。起初，文婷也擔心過在高鐵車廂裡拍照會影響到其他乘客，她和先生也提前向乘客派發喜糖表達歉意，但大家都高興地表示理解。「乘客都很熱情，說要沾沾喜氣，也收穫到很多陌生人的祝福，令我們感到非常溫暖。」而這輛特別的婚車也被文婷的朋友戲稱為「史上最貴的婚車」。「現在距離我們結婚已經過去兩年多，但直到現在還會有朋友提起我們當初坐高鐵婚車，真的很酷。」

文婷把接親經歷發到社交平台之後，收到了不少網民的詢問。大多數網民都是自己有類似的想法，卻苦惱於如何說服長輩接受這種新形式的婚車。文婷認為，如今年輕人的婚俗觀念都在轉變，在保留傳統的基礎上，選擇更新穎、更實用、更合適的方式，何樂而不為？「當然，我不是說傳統的豪華婚車不好，每個人有每個人的追求，結婚是一輩子的事，選擇最適合自己的方式，能留下最美好的回憶就挺好的。」

婚車類型：地鐵

「讓陌生人一起感受新婚的喜悅」

「我一開始就沒考慮過傳統婚車。」今年4月，劉小姐在四川成都舉辦了一場簡單而溫馨的婚禮。原本，劉小姐準備讓大家一起騎電動自行車去酒店，但考慮到伴娘們都穿著長裙，騎車不方便又危險，便萌生了坐地鐵的想法。「反正大家都很『社牛』，坐地鐵能讓陌生人一起感受新婚的喜悅，我們又能收到陌生人的祝福，我覺得很有意義。」

正式接親前，劉小姐還去實地考察了兩三次來計算用時和人流量。「我們的路線全程五個站，週末早上乘客並不多，不會對地鐵運行秩序造成太大困擾。」有趣的是，聽說劉小姐要用地鐵作為婚車，不少親朋好友紛紛加入進來，說要親自體驗。「有的朋友特地開車過來，然後跟我們一起坐地鐵去的酒店。我們的婚禮化妝師也是如此。我給她安排了去酒店的車，她拒絕了，說她也要坐地鐵看看我們是怎麼接親的。

於是，一支將近30人的接親隊伍出發了。從過地鐵安檢開始，他們就成為了全場最矚目的焦點。一路上，他們把喜糖派發給地鐵工作人員和沿途路人，也收到了大家的祝福；在地鐵月台，他們拍下了頗有創意的接親照；地鐵車廂裡，親朋好友都坐在一起合影、聊天。

劉小姐坦言，作為年輕人，自己包括身邊很多朋友都不太喜歡繁瑣又一成不變的婚禮流程。「如果是坐傳統婚車，車子開過來開過去就結束了，大家對這種形式都見怪不怪，現在換一種形式，能讓更多的朋友參與到接親的互動，大家也更加開心，結婚就一次，當然要怎麼開心怎麼來啦！」她說。

市民看法：傳統婚車VS新式婚車，你更愛哪個？

對於新式婚車，市民怎麼看？記者採訪了幾對剛剛完婚或即將完婚的新人。有人說，新式婚車性價比高，值得推廣；有人說，繁瑣的傳統習俗讓自己只能使用傳統婚車；但也有人表示，傳統的婚車車隊才更有婚禮的意義。

「新式婚車確實能省錢，這比豪華的婚禮更實在」

「婚禮很麻煩，我有一點點社恐，當著親戚朋友的面走完這些流程，我真的能尷尬到摳出三室一廳。」已領證但並不打算辦婚禮的陸女士表示，共用單車、巴士等新式婚車的魅力在於確實能省錢。「日子是自己過的，省下錢去旅遊或者給自己添置一些實用的東西，遠遠比一場豪華的婚禮要來得實在。」陸女士說道。

2022年8月，遼寧瀋陽。因舉辦婚禮的地點離地鐵口非常近，有新人攜手坐地鐵前往婚禮現場。新娘程女士稱，訂完酒店出來看到地鐵口，先生突然就開玩笑說坐地鐵接親，想著地鐵節能環保還不堵車，所以一拍即合決定坐地鐵，沒有準備迎親車隊。（微博@呼市人的呼市事）

同樣對新式婚車表示嚮往的鄭先生，剛剛在老家陽江辦完婚禮。他告訴《新快報》記者：「用巴士結婚，很酷啊！又熱鬧又能坐好多人。」鄭先生回憶道，自己是用傳統車隊來接的親，此前並不知道還可以有其他選項。不過就算知道，也仍然會採用車隊。「主要是家裡老人不同意，加上老家有很多傳統習俗，用單車或巴士不太方便。」

「其實我和妻子很早就領證了，兩個人嫌麻煩不想辦婚禮。是雙方爸媽覺得要有儀式感，一直堅持才決定辦的。」鄭先生表示，不算父母的資金支持，單自己在婚禮上的支出就有5萬元。算過帳後，他強烈建議對繁瑣的婚俗方式進行改革，讓大家隨心所欲地選擇接親交通工具。「說到底，結婚應該是一件輕鬆開心的事。有的人知道我結婚後第一反應就是問『你租的什麼車啊』，其實心裡多少會有點不舒服，為什麼要把錢全給婚慶公司賺了？兩個人出去旅遊不好嗎？」

「我選傳統車隊，這才像是結婚的樣子」準備結婚的95後小劉還是堅定地選擇傳統車隊，「其他的交通方式太另類了，肯定會有很多人討論，要被那麼多人看著，太『社死』了。」

小劉的女朋友Tina表示贊同：「結婚有很多事情要商量。婚禮在於一種傳承，選擇親戚、長輩大部分能接受的方式，不是更好嗎？」在Tina的印象中，結婚接親就應該用車隊，頭車用花束裝扮。「婚車的品牌，我希望在雙方能力範圍內盡可能好一點，畢竟一輩子可能就坐這一回豪車，紅旗車隊就不錯，低調、大氣，也可能去借輛保時捷。」

但對於越來越多人選擇新式婚車，小劉和Tina表示並不反對，「婚禮這種事情因人而異，夫妻雙方談好就行，要明確自己內心的需求與欲望，無論奢華還是簡單，一輩子僅此一次，兩個人開心就行。」Tina說。

專家看法：只要不干擾到公共秩序 新式婚車利大於弊

事實上，婚車工具的更迭，背後映射出當代婚俗觀念的一大轉變。從以往的奢華盛大，到如今的刪繁就簡，越來越多年輕人青睞於採用更加新穎有趣的方式完成人生大事。

華南理工大學公共政策研究院研究員林輝煌認為，年輕人選擇用公共交通工具作為婚車，體現出他們在生活模式上越來越追求自主化、個性化的趨勢，也反映出社會價值觀更加多元化。「整體而言，只要不干擾到公共秩序，新式婚車是利大於弊的。」林輝煌表示，新式婚車最大的好處在於讓年輕人有了更多選擇。「婚俗變得更有趣，就更能讓年輕人所接受，讓他們對婚姻有更多的嚮往。」

同時，林輝煌也提醒新人，選用新式婚車時要注意避免影響正常公共交通秩序。「婚禮團隊有很多人，如果大家都同時湧入公交、地鐵、高鐵，有可能會造成擁擠等現象，現在巴士集團推出專門婚車服務就是很好的引導，讓其他市民不會受到影響。」

新快支招：新式婚車怎麼約？

巴士婚車：價格在人民幣千元到萬元不等

記者瞭解到，目前巴士婚車業務在廣州巴士集團內部主要由二分公司統籌承接。巴士婚車業務負責人童文良介紹，巴士婚車價格方面根據服務套餐內容而定，在人民幣千元到萬元之間不等，豐儉由人：千元級別的巴士，指的是新人們可以單純租賃巴士作為迎親車輛，自己動手裝飾婚車；至於萬元級別，則可以提供進一步的定制服務，比如為結婚新人提供車體噴繪、車身裝飾佈置等配套服務，提供各種佈置主題供參考，盡力滿足客戶的個性化需求。

如何租用巴士婚車？一是透過微信小程式「廣州公交社區」或「廣州如約巴士」提交用車需求；二是可以通過撥打公交服務熱線82576488諮詢；三是直接聯繫業務連絡人何先生：13580441188。

共用單車婚車：市民有需要可聯繫客服

記者向共用單車品牌諮詢了相關情況。哈囉單車方面表示，這幾年，浙江、山東、河北等地都有使用哈囉共用單車，或者哈囉共用電動自行車作為婚車的案例。對於這種既環保又有趣的方式，參與的新郎、新娘及親朋好友都有比較好的回饋。目前哈囉並無此項定制服務，但如果市民想瞭解哪裡、何時有相對較新的車輛，歡迎向運維人員諮詢。

青桔單車方面則表示，暫未接到相關需求，如市民有需要可聯繫客服。

本文獲《羊城晚報》授權刊載。

