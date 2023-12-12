最狠伴郎團？新郎迎親被伴娘阻擋 兄弟丟2顆煙霧彈成功燻出新娘
撰文：中天新聞網
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山東省一對新人近日結婚，結果在迎娶時卻被伴娘阻擋。
其中伴郎竟然丟了2顆煙霧彈進新娘房內，把新娘等人全都燻了出來，讓新郎省下不少紅包錢。
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根據內媒報道，8日這對新人準備結婚，新郎迎娶時遭伴娘阻擋，要求紅包來才開門，結果其中有伴郎突然朝門內丟了2顆煙霧彈，將新娘等人全部燻了出來。
而新郎也在混亂中將新娘直接帶走，笑說省了不少紅包錢。
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網友則表示，「狠人，要是再不開可能直接就是手榴彈了」。
但也有網友表示，「我不能理解，我要是新娘的話，我直接生氣了」、「值得推廣，專治各種低俗婚鬧」。
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