舞劇《詠春》下月赴香港演出5場　高手過招致敬香港電影

深圳原創舞劇《詠春》在內地和海外完成百餘場巡演後，將於明年1月4日至7日在香港演藝學院歌劇院演出5場，引起關注。《詠春》一劇除了高手過招的場景引人入勝外，還是對詠春拳和香港電影的致敬，更體現出對中華文化的傳承。



內地20個城市上演好評如潮

舞劇《詠春》由中國舞蹈家協會主席馮雙白擔任編劇，韓真、周莉亞執導。《詠春》結合了武術、舞蹈及戲劇，將詠春拳和香雲紗兩個國家級非物質文化遺產融入劇情和舞台表現中，舞劇自2022年底深圳首演以來，已於北京、上海、深圳、武漢、長沙、廣州等20個城市上演，並於今年9月於新加坡濱海藝術中心劇院上演，好評如潮。

在劇情方面，《詠春》是一部致敬平凡人的英雄故事，舞劇以一個電影人的故事貫穿，講述退休後的燈光師大春成為電影檔案館的管理員，因一份塵封多年的電影檔案，令他陷入了過去拍攝電影《詠春》時的難忘記憶。

《詠春》曾登上B站跨年晚會，影片播放量超2億（點圖放大）：

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舞劇為觀眾呈現詠春、太極、八卦、八極及螳螂拳五大武術門派高手過招的場景。除了充滿陽剛氣息的武術對決，還有葉問妻子張永成與丈夫離別之苦，以充滿詩意的舞蹈及廣東獨有的「香雲紗」呈現，交織出武術與舞蹈剛柔融合之美。

舞劇《詠春》。（羊城晚報）

深植香港文化 武打電影中的「主角」

根據資料，詠春拳的發展與香港有極深厚的關係。20世紀50年代，詠春拳代表人物葉問將詠春拳帶入香港，並將詠春傳授方式簡化，以適應大規模教學。葉問在香港開設武館廣授門徒，成為詠春拳後來在世界範圍內開枝散葉的基礎，使之成為稱譽國際的中國拳術。

如今香港有着多個詠春拳館，現存的香港詠春拳派系主要有梁相系、黃淳梁系。梁相和黃淳梁都是葉問的親傳弟子。

詠春拳深植香港後，更成為許多電影和舞台作品的創作靈感。在上世紀六七十年代起，香港武打電影中的武術指導將詠春拳的拳法套路運用在武打電影中。從李小龍的《龍爭虎鬥》，到甄子丹主演的《葉問》系列，再到梁朝偉主演的《一代宗師》，都可見到詠春拳的風采。

深圳原創舞劇《詠春》將於明年1月4日至7日在香港演藝學院歌劇院演出5場。

舞劇《詠春》在港演出資料

日期：2024年1月4日-7日（共五場）

時間長度：2小時20分鐘（包括一節中場休息）

場地：香港演藝學院歌劇院

地址：香港灣仔告士打道1號

票價：380 - 780港元

購票網站：快達票