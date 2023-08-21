舞劇《詠春》廣州連演5場　｢詠春拳+香雲紗｣雙非遺魅力征服觀眾

念念不忘，必有迴響。8月18日-20日，深圳出品舞劇《詠春》在廣州大劇院連演5場。憑藉「舞蹈+武術」的優美與剛勁，「詠春拳+香雲紗」雙非遺的文化魅力，引來全場數十次熱烈掌聲。演出謝幕後，觀眾全體起立，掌聲經久不息。



舞劇以同根同脈的民族親情和自立自強的中華兒女本色為立意，塑造了以廣東武學宗師為代表的「中國英雄」形象，以「扶弱小以武輔仁」的尚武崇德精神凝聚人心、弘揚民族自信；緊扣時代脈搏，致敬在「英雄精神」感召下的平凡人的創造精神、奮鬥精神、團結精神和夢想精神。

《詠春》被觀眾津津樂道的一大亮點，是集結了「雙非遺」元素——「詠春拳」「香雲紗」。廣東是詠春拳的發揚光大之地。近代百餘年，以詠春拳為代表的傳統武術在嶺南大地生根發芽，流播海外。開一扇門，傳千萬燈。《詠春》展現了以中華武術精神為核心的優秀傳統文化，也從中照見了粵港澳大灣區文化同源、人緣相親、民俗相近的歷史人文風貌，引發大灣區觀眾共情共鳴。

除了表演本身，給觀眾帶來視覺享受和文化震撼的還有演員服裝。有著一千多年曆史的香雲紗，通過「深圳設計」穿在不同角色身上。香雲紗是中國一種古老的手工製作的植物染色面料，也是國家級非物質文化遺產。它汲取了天然的染料，陽光的溫度，泥土的氣息，每一匹都是大自然與人共同創作的藝術品，讓人過目不忘。《詠春》導演、舞壇「雙子星」韓真、周莉亞在舞劇創作初期，就到國家級非物質文化遺產「香雲紗染整技藝」的製作地采風，並將「香雲紗染整技藝」搬上了舞台，創作成劇中展現鄉愁的片段。這也是歷史文化背景為藝術家們的創作帶來的無限靈感。

一部舞劇，讓詠春拳、香雲紗「雙非遺」展現出新的生命色彩，讓嶺南風味在舞台上散發醇香。