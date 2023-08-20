雲上嶺南｜ 走過20城後　深圳出品舞劇《詠春》回鄉　叫好又叫座

8月18日晚8時，深圳出品舞劇《詠春》登上廣州大劇院的舞台。在走過了20城之後，《詠春》再次回到故事主角「葉問」的故鄉廣東，與嶺南觀眾完成一場期盼已久的互相奔赴。 《詠春》將在廣州連演三天。



在舞劇《詠春》中，五大功夫門派詠春拳、南螳螂拳、八卦掌、八極拳、太極拳悉數登場。詠春拳作為擁有200多年曆史的傳統文化大IP，也在劇中得到了完美而又創新的詮釋。與此同時，《詠春》中的另一項國家級非遺——有一千多年曆史的香雲紗，則通過「深圳設計」穿在不同角色身上。

《詠春》主創團隊陣容強大。舞壇「雙子星」韓真、周莉亞執導，繼《只此青綠》後推出又一力作；中國舞蹈家協會主席馮雙白編劇，作曲楊帆、舞美設計胡艷君、燈光設計任冬生等，都是國內一線名家；主演團隊中不乏荷花獎、桃李杯、文華獎獲得者。

今年年初，該劇在問世不久便登上B站2023跨年晚會，「五大門派掌門人」以一段長達13分鐘的對決演繹，讓該劇還未開啟全國巡演，便在年輕人中一炮而紅。節目選段短片在B站獲得了291萬的點擊量和近500萬的點贊次數。

早春出發，盛夏回歸。今年3月起，《詠春》帶著濃濃的嶺南風味從粵港澳大灣區啟航。在深圳首演後走向全國的第一站，《詠春》在長沙梅溪湖國際藝術文化中心大劇院的首場演出便吸引了約2000位觀眾到場觀看。

今年4月，《詠春》首登北京，3天內共安排了5場演出，場場爆滿，多位文藝界名家點贊這部現象級舞劇。在中國最高的藝術殿堂上，精彩的演出收穫觀眾數十次掌聲，劇終全場觀眾更是起立喝彩，久久不願離去。這也是深圳原創舞劇首次登陸國家大劇院。今年6月，《詠春》再赴首都，在北京保利劇院4天連演5場，熱度不減。

在此前的巡演中，《詠春》憑藉高品質的藝術成色和獨具嶺南特色的藝術語彙在國內演出積累起叫好又叫座的口碑。主創團隊在首演後，繼續對舞劇進行了打磨提升，在經過全國巡演70餘場的考驗之後，《詠春》以「百場如一」的高品質呈現於廣州觀眾面前。

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