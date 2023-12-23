中國3座以「島」命名的城市　竟都不在島上？除了青島還有什麼？

中國有691座城市，名字中有「島」的只有3座，或令人意外的是，這3座城市其實都不在島上。有「島」字城市是哪3座？她們的「島」從何來？



青島人口逾千萬 高鐵列車走向世界

青島是中國高鐵列車的主要生產基地，香港高鐵的「動感號」也是生產自這北方城市。（網上圖片/當代中國授權）

先揭曉第一個問題的答案。中國3座有「島」的城市，一座是山東省青島，其餘兩座是河北省秦皇島和遼寧省葫蘆島。

青島應該是「3島」中知名度最高的一座。她地處山東半島南部，瀕臨膠州灣和黃海。當地常住人口已超過1,000萬，2022年GDP近1.5萬億元人民幣，在全國排名13，比該省省會城市濟南更高。

青島的裝備製造、家電、食品飲料、旅遊等行業發達，疾馳全國的「復興號」高鐵列車，其兩個主要產地之一就是青島。另外，青島港在2022年是全球第5大貨櫃港口，同年香港排名第9。

青色小島 名字「延伸」至整個城市

青島的名稱來源自市區對開的小青島（箭咀示），該島現在有海堤與陸地相連。（網上圖片/當代中國授權）

從地圖可以看到，青島雖然瀕海，也擁有很多小島，但城市主體並非在島上，她的名字為何有島？

青島所在的地方曾屬山東即墨，青島這地名古時指的是膠州灣上一個樹木茂密的青色小島──小青島。明朝末年，小青島的概念逐漸「延伸」，小島北面的海灣被叫做「青島灣」。漸漸地，青島灣大陸一側的村莊也有了「青島村」之名....

19世紀末，德國強行租借膠州灣，並把該片土地劃分為4個建設區，青島灣一帶便以青島為名。此後佔領者拆除當地村落，按德國風格打造一座港口城市，「首府」所在的青島區也漸成代表整個城市的名稱。

秦皇島因秦始皇得名 小島百年前消失

山海關是秦皇島最著名旅遊點。它也是中國明清時期重要關隘，並形成了地理分界線，山海關以外的東北地區稱為「關外」，以內就是「關內」。（視覺中國/當代中國授權）

後來青島又被日本佔領，到1922年主權回歸中國，惟名字一直沿用，成為了一座不在島上的「島」。

說完青島，再說秦皇島。秦皇島位於河北省東北部，瀕臨渤海，相傳秦始皇曾到此求仙而得名；她也是中國唯一以帝王名稱命名的城市。

事實上，現在秦皇島不是島，但古時她確為一座與海岸線相距幾百米的小島，只是因為周圍河流攜帶沙泥不斷在沿海沉積，海岸線東移，加上港口建設，它在19世紀終於與陸地相連，成為大陸一部份。

這座小島原來位置，便在秦皇島市海港區。

北戴河 曾經的中國政治「夏都」

從上世紀50年代到新世紀之初，北戴河很長一段時間是中國的夏季政治中心，地位非比尋常。圖為北戴河海濱；北戴河現為秦皇島其中一個區。（視覺中國/當代中國授權）

現在秦皇島市的人口300多萬，有裝備製造等支柱產業，旅遊資源亦豐富，明長城最東端的關隘、有「天下第一關」之稱的山海關，就在秦皇島境內。

另外，秦皇島市還有著名的北戴河海濱，該處有水清沙細泳灘，還有鬱蔥林海，自清末就成為避暑勝地。

新中國成立後，北戴河曾長期是中央領導人每年夏季避暑辦公地點，當代不少影響深遠的會議和決策，都是源自此地，故北戴河亦被外界視為中國政治「夏都」。不過北戴河辦公制度在2003年已取消。

葫蘆島是半島 擁中國唯一核潛艇廠

葫蘆島的知名度不高，但產自該市的核潛艇卻是關係國家安全的重器。圖為葫蘆島市容，小圖為可攜帶潛射洲際導彈的「094」核潛艇。（網上圖片/當代中國授權）

第三座「島」的葫蘆島屬遼寧省，但與河北的秦皇島其實是相鄰的，同樣瀕臨渤海。

葫蘆島很「年輕」，她1989年升格為地級市，那時稱為錦西，至1994年才更名葫蘆島市，其名字源自當地一處形似葫蘆的半島。她是半島，不是島。

葫蘆島2023年的人口有270多萬，經濟實力不算強，知名度也不高。不過軍迷應該會知道這座城市，因為著名的渤海造船廠（渤海船舶重工）就在當地；該廠是中國第一艘核潛艇誕生地，至今仍是中國唯一核潛艇總裝廠。

葫蘆島轄下的興城以古城聞名；興城古城是中國保存最完整四座明代古城之一，另外三座分別在陝西西安、湖北荊州和山西平遙。（視覺中國/當代中國授權）

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