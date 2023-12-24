珠海長者飯堂「平靚正」　智能打造「由飯到家」養老服務平台

連日來，珠海天氣持續低溫，但中午時分推開珠海優特社區餐廳的大門，裡面卻是一片「熱氣騰騰」的景象。



76歲的李婆婆是這裡的常客，每天中午都來光顧——餐廳伙食不錯，近20種菜品總是讓她挑花眼。「這裡衛生又便宜，十幾元就能吃飽，很適合我們老年人。」李婆婆說。

今年2月1日開始實施的《珠海經濟特區居家養老服務促進條例》（以下簡稱《條例》），是廣東省首部居家養老服務領域地方性法規，為居家養老服務提供了法律保障。當前，珠海全市運營長者飯堂超150家。這些長者飯堂不僅滿足了長者的就餐需求，還不斷延伸服務，成為長者進行社交活動、豐富精神生活的大平台。

家門口的飯堂「平靚正」

走進位於珠海市香洲區銀樺路的優特社區餐廳，廚房裡的一排炒菜機最為顯眼。大廚將食材有序放入機器，不一會兒，一道熱氣騰騰的菜品出鍋，菜香味兒彌漫在整個餐廳。

餐廳依託珠海優特智廚科技有限公司研發的智能烹飪設備，打造全電智能廚房。比起以往長者飯堂配餐菜式固定單一，優特社區餐廳不僅可以自選菜式，還能稱重計費，豐儉由人。

「我們採用透明廚房設計，讓顧客清楚掌握食材烹製過程，確保顧客食得安心。餐廳的智能售餐設備通過物聯、傳感等技術一鍵綁定餐盤，自動稱重結算，並與市智能養老平台助餐系統聯通，即時實現補貼優惠結算，既減少食品浪費又提升取餐結算效率。」優特智廚運營總監趙建輝介紹。

在珠海唐家社區的長者飯堂，堅持「少油、少鹽、控糖」，「兩葷一素、有飯有湯有水果」成為配餐標準。對於行動不便但有用餐需求的老年人，唐家社區黨委還成立了工作小組，精準確定配餐人數，依託銀齡志願者團隊開展上門送餐服務。

「我們每天跟進老人對飯菜口味的意見，根據回饋情況及時作出調整，推出最適合老年人口味的餐食，還不定期推出一些新菜品給老人品嘗，豐富長者飯堂的菜譜。」該餐廳志願者莫姐說，在定期進行的滿意度問卷調查中，唐家社區長者飯堂的服務得到就餐老人的一致認可。

在珠海拱北社區養老服務中心的長者飯堂，《羊城晚報》記者看到，飯堂專門配備了營養師。負責人周晚女介紹，營養師會根據老年人的飲食特點、季節需求制訂餐譜，一周的菜品基本不重樣。

長者飯堂一定程度上滿足了老年人的社交需求。（羊城晚報）

長者餐廳「叫好」又「叫座」

珠海「長者飯堂」建設於2018年啟動，起步早、布點多、形式多樣，得到社會各界的好評。為落實省委主題教育辦和省民政廳建設「長者飯堂」的重要任務，今年9月，珠海明確公益化與市場化發展相結合的可持續發展目標，確定全市首批8處長者飯堂為提質增效示範點。

「我們採取『政府補助一點、企業讓利一點、慈善捐助一點、個人繳納一點』的籌資方式，選取成熟的餐飲服務企業參與，通過市場擴容提高長者飯堂助餐供給和服務品質，確保公益性讓長者『叫好』，市場化運營讓飯堂『叫座』。」珠海市民政局黨組書記高宏偉表示。

《羊城晚報》記者瞭解到，珠海為在長者飯堂用餐的老年人提供兩項惠民補貼，分別為「助餐補貼」和「送餐補貼」。其中，符合條件的老人可根據實際情況，每天享受3元、6元、10元和16元（人民幣，下同）不等的助餐補貼；特殊困難老年人中的失能且有用餐需求的老年人，每天還可享受3元的送餐補貼。

優特社區餐廳是珠海首批長者飯堂提質增效示範點之一。「我們為長者提供了額外九折的優惠。」趙建輝說，以在該餐廳購買一份20元的午餐為例，各項補貼疊加後，用餐老人僅需花費12.6元，不僅物美價廉，還能滿足其個性化需求。

在首批長者飯堂提質增效示範點創建中，珠海還發揮資訊化和智能化科技的力量，依託市智能養老服務平台、智能炒菜機器人、智能售餐和支付設備等，為長者提供更好的用餐體驗，讓「家常便飯」升級為「老友飯局」。

珠海以需求為導向，綜合考慮轄區老年人口規模、服務需求、服務半徑等，科學規劃、以點帶面，構建「長者飯盒」「長者飯堂」「長者飯桌」3個層次的老年助餐服務體系，覆蓋23個鎮（街道）和149個村（社區），2020年以來已累計服務老年人229萬人次，提供助餐優惠2132.80萬元，今年以來日平均用餐人數約3500人，助餐服務覆蓋面和受益面不斷擴大。

滿足老年人更多養老需求

對於許多老人來說，到長者飯堂不僅僅是為了飽腹，更是為了社會交往。長者飯堂能否轉變為社區多元化養老服務平台，成為其發展的重點。

記者走訪發現，珠海的長者飯堂大多設立在各類養老服務機構、社區綜合服務場所，這背後是長者飯堂向「社區飯堂」「居家養老服務綜合體」多種提質增效式服務延伸，把老人的「用餐需求」升級到「社交需求」。

莫姐退休後，基本天天「泡」在唐家社區飯堂。「這裡有文化站、衛生服務站、戶外運動場地，最重要的是能跟姐妹們在一起。」莫姐說。

唐家社區以長者飯堂為載體，利用社區多方資源，激發老年人參與社會治理和活動熱情，先後開展唐家茶果非遺傳承老少融合活動、60歲以上長者生日會、藝術攝影展、上門義剪等特色活動，把「小飯堂」轉變為「大平台」，成為解決轄區老人溫飽、豐富精神生活、滿足健康需求、聯繫鄰里情感、村民參事議事的陣地。

唐家社區的做法並非個例。珠海正透過不斷拓展長者飯堂的服務功能，將其打造成為老年人社交、娛樂、休閒的港灣。在拱北社區養老服務中心，除了飯堂外，服務中心還設有機構養老、日間照料、活動中心等功能場室，會定期開展健康監測、健康講座、長者興趣班、長者生日會、康樂活動等免費項目，還提供家庭照護培訓、理療、康復、上門助醫、出行陪伴、代辦等多項服務。

「老人通過用餐的形式加強溝通交流，守望相助，連結起了安全紐帶。」高宏偉舉例說，珠海南村社區一名獨居老人連續兩天未到長者飯堂用餐，長者飯堂工作人員留意到相關情況後上門探訪，瞭解老人的困難，及時提供了有效幫助。

「老年人滿意不滿意是檢驗『長者飯堂』提質增效工作的唯一標準。」高宏偉說，「我們堅持『公益化+市場化』可持續發展路徑，以『長者飯堂』提質增效示範點建設為契機，持續優化『長者飯堂』運營，不斷挖掘新的示範應用場景，成熟一批推出一批，以實際行動將民生工作落實落細落具體，推動民政領域主題教育走深走實、見行見效。」

本文獲《羊城晚報》授權刊載。

