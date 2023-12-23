冬天保暖｜蓋好被瞓仍感冒瞓捩頸？「這部位」保溫工夫易被忽略

近日天氣寒冷，明明有蓋好被子，醒來卻感冒、落枕（瞓捩頸），有醫生指出，恐是身體因寒冷被迫蜷縮如蝦捲般，導致肌肉緊繃抽筋或落枕，甚至不小心把熱氣外漏而着涼。



台灣耳鼻喉科醫生柯仁弘曾在Facebook發文指出，天冷時手腳探出被窩就冷吱吱，隔天醒來喉嚨痛又流鼻水，肩膀還差點落枕，「很多時候是因為睡覺不夠保暖」。被子怎麼蓋最暖？他提到日本睡眠專家所做的實驗，挑了幾個常見的棉被材質，如毛被、羽絨被、羊毛毯，並利用不同覆蓋的順序，在隔絕冷空氣和保住暖氣的方式差很大。而最保暖的組合就是「羽絨被（最上層）＋身體（中層）＋毛被（最下層）」。

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柯仁弘補充，雖然被窩裏暖呼呼，但臉部接觸到冷空氣也會感冒，在溫差大的情況下，容易加劇過敏、鼻塞、流鼻涕等症狀。他提醒要加開暖氣以保持恆溫，千萬別把口鼻悶在被窩裏睡覺，反而會因缺氧而頭昏腦脹。

柯仁弘也示警，最多人會忽略「頸部」的保暖，由於人體的心臟要將溫暖的血液輸送到頭部，一定會經過頸部的大動脈，此處聚集許多細小的交感神經和血管。因此，他呼籲要注意「頸部」保暖，才不會引起落枕或猝死的發生。只要做好保暖，「蝦捲」們就能安心躺平、一覺到天亮沒煩惱。

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