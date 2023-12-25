食道癌｜70歲婦人不煙不酒仍得病！原來一習慣比「喝太熱」更危險

對於平時有抽煙、喝酒習慣的人來說，是食道癌的高風險族群，那不煙不酒的人也會得嗎？近日有一位女士因喉嚨不適而前往求診，一檢查竟發現食道有塊約3厘米、佔管徑三分一的硬物，切片化驗後確診食道癌，奇怪的是該女士不喝酒也沒抽煙，為何會突然罹癌？對此，專業醫生解答了。



台灣基隆長庚醫院胃腸科主診醫生錢政弘在「錢政弘 胃腸肝膽科醫師」Facebook專頁上分享案例，他表示，最近天氣越來越冷，不少人會想喝一杯暖呼呼的咖啡或是一口熱湯，不過，要當心致癌風險。怎麼說呢？

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日前，錢政弘有一位耳鼻喉科轉介過來的病患，他說明，這位70歲的阿姨在兩周前吃薑母鴨的時候，無意中吞下薑片卡在喉嚨，當下她有用力咳出薑片；然而，事後每次吞東西就覺得喉嚨「卡卡的」，吞嚥不是很順暢，她懷疑是薑片造成咽喉發炎，但耳鼻喉科醫生檢查咽喉時並未發現異常，因此便安排做胃鏡檢查。

錢政弘表示，當探測管在食道的入口處時，也就是食物要進入食道的地方，他看到了一塊不平整的突起物，大小約3厘米，約佔管徑的3分之1。

錢政弘直言，「當下我就覺得這個不規則的組織很可能是惡性腫瘤，因為在切片的時候，我可以感覺到組織是『硬的』（就像我們拿筷子夾東西的時候，是可以感覺到食物的硬度），硬的東西通常是癌細胞。」後來，病理化驗證實是食道的鱗狀上皮細胞癌。

錢政弘指出，該患者並無抽煙、喝酒的習慣，但平常有一個相當致命的習慣，「她平常喜歡喝熱湯，只要湯放在桌上久一點，就習慣再加熱後才喝，尤其到了冬天，幾乎天天燉湯喝。」

「其實喝湯沒有甚麼不好，只是不應該喝太熱或喝太快，因為高溫的飲品會造成食道癌，」錢政弘說明，在2016國際癌症研究組織（IARC)就將熱飲（>65度C)視為二級致癌物。

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不過，是否有更具體的做法可以避免熱飲或熱湯的傷害？

他提供一篇2022年的法國研究給大家參考，此研究在東非完成，因當地食道癌發生率非常高。研究分析849位食道癌患者的飲食習慣，得出5點結論：

1. 喝非常熱的人，增加1.9倍風險。

2. 趁熱喝的人（等待時間少於2分鐘），增加1.76倍風險。

3. 喝得快的人，增加2.23倍的風險。

4. 常燙到的人（一個月內6次以上），會增加1.9倍的風險。

5. 如果以上習慣都有，就會增加4.6倍的風險。



總結上述5點，錢政弘表示，由於高溫食物會造成食道黏膜燙傷，反覆燙傷及結痂會導致鱗狀上皮細胞癌發生。但也有不少人疑惑「喝熱飲時，感覺嘴巴沒有被燙到，但是為甚麼食道會受傷呢？」

對此，他援引一項研究解釋，科學家在咖啡杯、口腔、舌頭上放溫度計，最後得到一個結論是，沒有感覺燙是因為喝的速度「很快」，高溫還來不及造成口腔黏膜受傷就嚥下去了，但是進入食道就足以讓食道黏膜灼傷致癌；也因此，研究發現習慣「喝太快」的人風險最高。

為了避免食道癌找上門，錢政弘建議，當喝茶、喝湯、喝咖啡的時候，讓食物在口腔多停留一下，感覺溫度不會太燙再吞下去，就能保護食道不受傷。

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