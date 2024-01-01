神州冷知識｜中國最長地名有幾個字？一口氣唸不完！

中國地圖上能找到的地名太多太多，但大家有否想過，這些地名中哪個最長？它能有多少個字？先作預告，這些超長地名，很多人可能一口氣唸不完。



4字以上地名多在少數民族地區

呼和浩特是人口300多萬的大城市，有乳製品加工、電力、電子信息、生物製藥、化工冶金及機械製造等產業。（視覺中國/當代中國）

法律規定中國的通用語言文字是普通話和規範漢字，所以中國的地名當然以漢字為標準。

一般而言，中國以2字、3字為多，4個字的也有不少，但多在少數民族地區，例如新疆首府烏魯木齊、內蒙古首府呼和浩特；她們同為數百萬人口的大城市。

這兩個地名均源自蒙古語，烏魯木齊意為「優美的牧場」，呼和浩特則是「青色的城」；由於地名有點長，當地人習慣簡稱「烏市」和「呼市」。

有不是源自少數民族語言的4字地名嗎？黑龍江的五大連池便是例子，該市因為附近的五大連池湖而得名；五大連池湖就是5個銜接如串珠的堰塞湖。

塔什庫爾干 中國「最牛」的縣

塔什庫爾干是塔吉克族人世代居住的地方，當地大約八成人口為塔吉克族。（當代中國）

有沒有比4個字更長的地名？多的是，這些地方也多在少數民族地區。以縣一級的地名來說，新疆的塔什庫爾干就有5個字。

塔什庫爾干位於新疆西南部帕米爾高原上，與塔吉克斯坦、阿富汗、巴基斯坦三國接壤，是中國唯一與三國相鄰的縣城，被傳媒稱為中國「最牛」的縣。

此外，世界第二高峰、海拔8,611米的喬戈里峰就在該縣與巴控喀什米爾的邊境線上。

因為地名長，她會簡稱為「塔縣」。

10字地名由瑞典探險家而來？

「那然色布斯台音布拉格」就在甘肅的馬鬃山口岸附近，該口岸的國門也被稱為「那然色布斯台音布拉格國門」，這名字可能不太好記。小圖為命名此地的瑞典探險家斯文·赫定。（當代中國）

如果說更長的地名，縣一級的或許沒有了，但「小地方」仍有不少。先跳過6至9個字，直接說10個字的：在甘肅接近蒙古國邊境，有地方叫「那然色布斯台音布拉格」。

這地名頗有來頭：上世紀20年代，瑞典探險家斯文·赫定率考察隊經過此地時病倒，被迫留在一個叫蒙古語譯音「謝別斯廷」的水泉等候救援，九死一生。

他後來為這個永生難忘地方取名和標注在地圖上，並把與他一起留守的瑞典地質學家Norin的名字加在地名之前，成為「Norin Sebestei」。

由於斯文·赫定是最早命名的人，故中國地圖也採用了這名稱，並將之譯為中文（漢語）的「那然色布斯台音布拉格」，其中的「布拉格」是蒙古語水泉的意。

新疆14字山名 網上地圖找得到

「皮亞孜力克能拜什力克阿克塔格」在新疆庫車縣，網上地圖上都能找到。它距離新疆首府烏魯木齊直線300多公里。（當代中國）

1962年，中國和蒙古國重新劃定邊界時，曾對這一帶邊界走向有爭議，時任總理的周恩來遂提出應該根據國際社會認可的地圖來劃界，這張圖就是斯文·赫定標註水泉名字的一張。

說了一大段歷史，「那然色布斯台音布拉格」是中國最長地名嗎？雖然一些傳媒如此認為，但應該不對了。

在新疆有一座山名叫「皮亞孜力克能拜什力克阿克塔格」，一共14個字；這名字不單長，而且甚為拗口，或許大家一口氣不易唸完。

「皮亞孜力克能拜什力克阿克塔格」具體位置在庫車縣境內，大家用百度地圖或Google地圖都能找到。有網友說，這超長名字源自維吾爾語，大約意思是「五個有着很多野蔥的白山」。

加上行政區劃名稱 兩縣全名15字

江拉祜族佤族布朗族傣族自治縣是中國唯一由4個主體民族聯合組成的自治縣。圖為當地少數民族居民。（當代中國）

補充一點，上面所說的地名，都不包括它們的行政區劃名稱，例如塔什庫爾干，加上行政區名稱就是「塔什庫爾干塔吉克自治縣」，一共11個字。

如果以此「取巧」方法計算，中國還有15字的地名，它們是雲南臨滄市轄下的「雙江拉祜族佤族布朗族傣族自治縣」，以及甘肅臨夏州的「積石山保安族東鄉族撒拉族自治縣」。

最後，有地理迷在網上曬出一個超長「地圵」：「中華人民共和國新疆維吾爾自治區 伊犁哈薩克自治州 塔城地區 和布克賽爾蒙古自治縣 和什托洛蓋鎮 西特木恩哈布其克村」。它有多少字，大家可以數一數，再在網上地圖找出具體位置。

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