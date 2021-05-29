再有8個月球地貌獲改中國地名　包括華山及多位天文學家大名

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-05-29 11:10

中國早前提議為嫦娥五號降落地點附近的8個月球地貌命名，據中國航天報微信公號周五（28日）消息，國際天文學聯合會（IAU）已於周一（24日）公佈批准有關申請，至此月球上的中國地名達35個。

月球表面新增的8個中國地名。（中國航天報）

據報道，這8個地貌名稱分別為天船基地（Statio Tianchuan），表示在銀河中航行的船舶；華山（Mons Hua），以中國西嶽華山命名；衡山（Mons Heng），以中國南嶽衡山命名；裴秀（Pei Xiu），中國西晉時期地理學家；沈括（Shen Kuo），中國宋代天文學家、數學家；劉徽（Liu Hui），中國三國時期魏國數學家；宋應星（Song Yingxing），中國明末科學家，其《天工開物》被譽為「中國17世紀的工藝百科全書」；徐光啟（Xu Guanqui），中國明代農藝師、天文學家、數學家。

去年11月24日，中國航天科技集團研製的長征五號遙五運載火箭搭載嫦娥五號探測器成功發射升空並將其送入預定軌道，嫦娥五號並在12月1日在月球正面預選著陸區著陸，其創造了5項中國首次，包括首次在地外天體的採樣與封裝；首次地外天體上的點火起飛、精准入軌；首次月球軌道無人交會對接和樣品轉移；首次攜帶月球樣品以近第二宇宙速度再入返回；首次建立中國月球樣品的存儲、分析和研究系統。

（中國航天報）