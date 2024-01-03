雲南高速公路工地掘出大量古生物化石　初估距今約5億年

近日，雲南一高速公路在建服務區工地掘出大量古生物化石，初步推斷距今約5億年。



據專家介紹，在現場發現的化石有光滑馬龍蟲、等刺蟲、納羅蟲、高肌蟲、軟舌螺等。經初步推斷，該地層的地質年代大致是馬龍動物群，距今約5億年。

發現化石的地方位於雲南省曲靖市馬龍區陸（良）尋（甸）高速普達服務區施工現場。專家表示，在馬龍區發現古生物化石並不稀奇，早在1992年，以此地命名的馬龍動物群曾轟動一時。多年來，馬龍區吸引眾多科研人員及化石愛好者的關注。

有現場工程人員表示，起初施工隊沒有察覺挖出來的石塊有異，直到某天，當地一位化石愛好者告知該工地有化石，他們才恍然大悟。

當地自然資源局、文旅局、林草局等部門得悉掘到化石後，第一時間到普達服務區施工現場查看。施工隊已暫停在化石出土區域施工，並做好保護工作，禁止任何個人亂挖亂掘。

據介紹，大部分化石保存了較為完好的動物身體外骨骼，但保存有眼睛、腸道、腿肢等軟體結構的化石卻很稀少。經多位專家初步論證，施工現場發現的化石兼具科研價值和觀賞價值，尤其是動物類群比較有代表性，後續隨着化石採集工作的不斷深入，可能還會有一些新發現，目前正在根據專家建議，研究搶救性保護工作。