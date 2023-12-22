世界罕見　湖北首次發現結晶恐龍蛋化石

12月20日，湖北十堰青龍山恐龍蛋化石群國家級自然保護區消息，科研團隊近期在遺址一號館恐龍蛋化石露頭修復治理過程中，發現3枚結晶恐龍蛋化石，是湖北省首次發現的結晶恐龍蛋化石。



據介紹，3枚結晶恐龍蛋化石均呈扁圓形，長軸約14至15厘米，短軸約12厘米，蛋殼厚度1.31至2.4毫米，處原地埋藏狀態。它們與周邊28枚非結晶恐龍蛋化石構成一個31枚的蛋窩，展布於同一層面。

省地質科學研究院古生物化石研究中心主任、高級工程師趙璧介紹，3枚結晶恐龍蛋化石的蛋殼和內部結晶礦物大部分保留完好，只有蛋表面小範圍破口內，顯示出其與周邊恐龍蛋化石完全不同的內部礦物結晶情況。

科研專家通過研究發現，從最典型的編號為J2的恐龍蛋化石破口觀察，其內部結晶礦物類型單一，是粒徑0.2至0.4厘米的方解石。在對礦物鑒別發現，靠近蛋殼部位結晶致密，到達蛋內部中央部位晶體礦物粗大且呈單晶，說明結晶過程是從外向內。

趙璧介紹，目前學界對結晶恐龍蛋化石的成因研究，尚未建立相關理論。經初步觀察，本次發現的含結晶恐龍蛋化石的蛋殼形態完整，應屬於未孵化或恐龍未破殼的蛋，「幸運的是，化石沒有被後期掩埋和成岩作用破壞。內部的方解石礦物應該是在恐龍蛋埋藏和成岩過程中，大量碳酸鈣過飽和溶液通過蛋殼氣孔滲入其中，結晶和充填形成的」。

趙璧進一步闡述，從產結晶恐龍蛋化石的整個蛋窩觀察，以蛋殼上表面破口和內部充填泥沙的恐龍蛋為主，數量超過20枚，表明當時這批恐龍蛋破殼的占大多數。3枚結晶恐龍蛋化石位於蛋窩的同一側，可能指示靠這側的蛋窩微環境有一定特殊性，「如果這3枚恐龍蛋靠近水道，產下不久就因水位上漲淹沒」。

據介紹，結晶恐龍蛋化石屬世界罕見，主要是因為相比普通恐龍蛋化石，結晶恐龍蛋化石的形成環境和條件十分苛刻，更需要及時掩埋和對蛋殼的保護，以及「恰到好處」的成岩物理化學條件才能形成。