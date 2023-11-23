校園霸凌｜未交50元保護費　惡霸同學拿螃蟹夾人下體

山西省畜牧獸醫學校近日發生霸凌事件，有家長爆料，小孩在宿舍內遭到多名學生霸凌，因為沒交保護費，而惡霸同學還用螃蟹夾人下體，行徑令人髮指。太原市公安局受理報案，經查證屬實，目前已將相關涉事者，以涉嫌尋釁滋事罪依法採取刑事強制措施，案件仍在進一步偵辦中。



據《華商報》報道，山西省畜牧獸醫學校21日有2名家長跟媒體投訴，這一個多月來，小孩都在宿舍被打，因為沒交保護費，主要施暴者有四、五個學生，霸凌過程有多人圍觀。流出影片顯示，一名學生蜷縮身體坐地上，背部遭人毆打，另段影片中，有一人警告，「如果敢告訴老師就試試看」。

受害者劉男爸爸稱，霸凌者會跟人收20元到50元（人民幣，下同）不等的保護費，兒子第一次只給5元。暴力手段包括拳打腳踢、扇巴掌、用褲帶或棍子毆打身體，一般發生在晚上的學生宿舍裡。

受害者爸爸表示，霸凌者會從晚上10點多打到凌晨2到3點，還叫其他人來看，就是想殺雞儆猴。劉男姐姐稱，弟弟還被迫跟另一位受害同學互毆，因為不打就會被揍。

學生黃男爸爸則稱，兒子曾目睹，施暴者拿螃蟹夾人下體。劉男姐姐也稱，弟弟也看過宿舍桌上有螃蟹。霸凌者曾經囂張表示，曾經拿螃蟹夾過別人，「如果敢告狀，就讓你嘗一嘗滋味」。

根據受害者家長提供的照片顯示，兩名同學身上有多處淤青和紅腫，衣服上有鞋印。家長表示，雖然經醫院檢查沒有內傷，但孩子心理受創，半夜時常會驚醒，對再次入校產生極度抗拒。

家長指出，孩子有跟老師講，但老師沒有作為。2名受害學生的家長都認為，學校消極處理，而20日雙方家長見面，多名霸凌者家長也出面，不過當劉男家長準備錄下會會議過程，卻當場被一位霸凌者家長搶手機。

對此，太原當地警方表示，網傳的脫褲拿螃蟹夾下體一事，是言語霸凌，2涉案學生會被依法採取刑事強制措施，案件偵辦中。