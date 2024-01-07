中國雪鄉在哪裡？走進童話般的冰雪世界賞霧淞奇景

賞雪不一定要到外國，來「中國雪鄉」隨時更有驚喜。雪鄉旅遊風景區因地處氣流交匯處，加上山高林密，造就了此地「夏無三日晴，冬雪漫林間」的奇特小氣候，獨具特色！「雪鄉」的降雪期非常之長，由每年10月開始降雪到翌年的4月，厚厚的積雪將此地覆蓋成白茫茫的「冰雪世界」，成為了世界獨一無二的旅遊景區！



潔白無雙千姿百態 「雪鄉」冰雪絕美醉人

雪鄉景區位於黑龍江省牡丹江市大海林林業局雙峰林場。此地冬季降雪期長，雪質優良，因積雪形成了絕美雪景，而得名「中國雪鄉」。（視覺中國）

「中國冰雪在龍江，龍江冰雪在雪鄉。」到過黑龍江雪鄉的人皆如此讚譽。雪鄉景區原名「雙峰林場」，坐落在長白山脈張廣才嶺西南坡，隸屬於黑龍江省大海林林區。雪鄉佔地面積17,916公頃，平均海拔1,100米，由於這裏山高林密，北上的日本海暖濕氣流與南下的貝加爾湖冷空氣在此頻繁交匯，加上老禿頂子山、大禿頂子山、雲龍山三座海拔均在1,600米以上的高山阻隔，形成了雪鄉「夏無三日晴，冬雪漫林間」的獨特小氣候。

雪鄉冬季降雪期長達7個月，雪量豐富、雪質優良，深度厚達2米的積雪形成了絕美的雪景風光，層層疊疊的冰雪時而像蘑菇，時而如野兔、如奔馬、如海龜……千姿百態，惟妙惟肖，天上的飄雪宛如朵朵白雲散落人間，無時無刻不散發着雪的神韻。這就是「中國雪鄉」的魅力，一片童話般的夢幻「冰雪世界」。

北上的日本海暖濕氣流與南下的貝加爾湖冷空氣在雪鄉交匯，加上高山的阻隔，形成了「夏無三日晴，冬雪漫林間」的獨特小氣候。（視覺中國）

伐木林場成冰雪旅遊「名片」 暢遊「雪鄉」樂此不疲

雪鄉雪量大、雪質黏、雪期長達7個月，積雪的厚度可達2米左右。積雪隨物具形，千姿百態，令此地猶如冰雪覆蓋的童話世界。（視覺中國）

自1999年正式發展旅遊業，歷經20個春秋，雪鄉經已從一個名不見經傳的伐木林場發展成為黑龍江乃至全中國的一張冰雪旅遊卡片，當中有幾個「打卡」旅遊點值得介紹一下。「雪韻大街」是雪鄉景區內唯一一條步行街，南北通長900餘米，沿街兩旁各式商店林立，店內售賣着琳瑯滿目的特色商品，建築風格極具東北文化特色。

這條「雪韻大街」最早原是雙峰林場的小火車站，連結着通往哈爾濱、亞布力、牡丹江等多地的公路，因而被人形容為「一條街、三個岔，三面環山，風不大。一條河，三道溪，依山傍水是民居」。沿雪韻大街走到最北端，會看見雪鄉景區的標誌性石刻「中國雪鄉」大石碑，碑文「中國雪鄉記」所載的是對雪鄉的精確詮釋。

雪韻大街是雪鄉景區內唯一的步行街，南北通長900餘米，沿街兩側商舖林立，店內商品琳瑯滿目，建築風格極具東北文化特色。（視覺中國）

雪鄉的「雪景之源」觀賞區位於棒槌山觀光棧道上，整個棧道為木質結構棧道，依山邊而修，靠民居而建。由於此處氣旋聚集，景物被吹拂成了奇形怪狀，一步一景，一景一奇。有木屋、矮房、圈舍、糧囤、柴垛、柵欄、木梯等，把雪鄉裝扮得古樸自然、美輪美奐，讓人流連忘返。

遊人登上觀光棧道可以俯瞰被白雪覆蓋的農家小屋群落，以及農家小院中高高掛起的紅燈，裊裊冒起的炊煙，屋檐下的黃玉米、紅辣椒在白雪下畫龍點睛，從棧道上俯瞰屋檐上垂下的雪舌、雪簾、雪蘑菇等自然景觀，美不勝收。夜幕下，由觀光棧道上環望雪鄉又是另一番景致，隨着五彩斑斕的亮燈映照在白雪之上，整個景區頓時披上了一件「亮麗」的外衣，燈光映襯着白雪，把雪鄉點綴得如詩如畫、如夢如幻。

晚間的雪鄉與日間有截然不同的風光。在夜幕下家家戶戶紅燈高懸，燈光映襯着白雪，把雪鄉點綴得如詩如畫、如夢如幻。（視覺中國）

在雪鄉裏還有一條依山傍谷而建的亞雪公路，沿路而行可以看到罕見的霧凇雪掛奇觀，令人嘆為觀止。這條獨具雪鄉特色的旅遊景觀大道，景色神奇而又風光如畫，雪山、霧凇、白雲、天地渾然一色，一草一木、一枝一葉都凝聚着潔白無瑕的晶體，放眼望去披銀掛珠，像極了「人間仙境」，亦因如此「亞雪公路」又被稱為「十里冰雪畫廊」。

而走到雪鄉景區的西北角，則會看到雪鄉最高的一座山「羊草山」，此山山頂樹木稀疏，是觀日出、看炊煙、賞雪韻的絕佳地點，每年皆吸引成千上萬的人經「羊草山」徒步穿越雪鄉。

羊草山位於雪鄉景區西北角，是雪鄉最高的一座山。這裏是觀日出、看炊煙、賞雪韻的絕佳地點，每年都有數萬人在此徒步穿越雪鄉。（ 視覺中國）

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