廣州長隆珍稀物種海南坡鹿新生幼崽亮相　為國家一級保護動物

新年伊始，廣州長隆野生動物世界兩頭新生海南坡鹿幼崽於近日首次與公眾見面。這兩頭可愛的坡鹿寶寶在鹿媽媽的呵護下健康成長，成為了長隆野生動物世界乘車遊覽區的中一道亮麗的風景線。



海南坡鹿是中國特有的珍稀物種，棲息在海南西部的丘陵草坡地帶。近年來，由於人類活動和環境變化的影響，野外海南坡鹿的數量不斷減少，已被列為中國一級保護動物，是中國17種鹿類動物中最珍貴的一種，被譽為「稀世之珍」。

在長隆野生動物世界乘車遊覽區的展區中，兩頭海南坡鹿新生幼崽亮相，吸引了眾多遊客的目光。保育員自豪地向記者介紹道，2023年9月25日，坡鹿產了今年的第一頭幼崽，雌性，取名叫「五仁」，9月29日出生了第二頭幼崽，雌性，取名叫「玖玖」，牠們體格強健，出生後便能自行站立，展現出旺盛的生命力。1月7日就是「姐姐」出生的第100天。現在兩頭坡鹿寶寶已經可以自主採食樹葉、青草。

廣州長隆野生動物世界兩頭新生海南坡鹿幼崽於近日首次與公眾見面。（羊城晚報）

保育員笑稱，這兩頭幼崽的出生過程十分順利，沒有人工幹預，完全是自然分娩。兩頭幼崽的父母分別是同一頭雄鹿和不同的雌鹿。大家看到坡鹿旁邊的兩頭雄鹿，是2022年年底在長隆出生的「哥哥」，「土生土長」的廣州仔。對於這兩頭新生海南坡鹿幼崽的未來，長隆野生動物世界保育專家陳思明表示將給予充分的關註和保護。

據悉，長隆野生動物世界自2018年年底引進海南坡鹿以來，一直悉心呵護，海南坡鹿是食草性動物，喜歡口感好、鮮嫩多汁的嫩草嫩葉，日常搭配蛋白質豐富的豆科植物，鹽堿土裏的礦物質和鹽分也在食譜中。從2020年開始，長隆野生動物世界保持每年都有成功繁育的紀錄。

海南坡鹿有心形的大鼻頭，保育員指出，特殊的生理結構幫助坡鹿感知環境中的細微變化，表現為在覓食的時候警覺性很高，每吃兩三口便擡頭四處張望。此外，海南坡鹿有著細長的頸部、纖瘦的四肢，體態優雅又輕盈，「大長腿」能輕松跳過2米多高的障礙物。