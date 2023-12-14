雲南美女去動物園打卡「被長頸鹿撞飛」　播片解釋經過醫生也笑翻

到動物園遊玩時，務必注意自身安全，避免發生意外。



雲南一名女網友近日到某動物園遊玩，其間想找長頸鹿自拍，沒想到因此遭到「甩脖重擊」，導致頭暈想吐、跑去醫院就診，沒想到出示遭重擊的影片以後，連看診的醫生也當場笑出來，令她相當傻眼。

點圖放大瀏覽涉事影片截圖：

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從影片當中可以看見，當時女子前往動物園，拿起手機開了自拍模式，同時另一隻手捏了根小小的樹葉，想藉此逗長頸鹿，讓長頸鹿一起入鏡自拍。

沒想到，長頸鹿只是瞄了一眼，接著直接整顆頭撞了過來，朝她的頭部重擊。由於力道相當大，女子的手機噴飛，也因此頭暈、想吐，隔天跑去醫院看診。

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不過，女子出了意外，朋友沒有安慰，反而是不斷嘲笑，還將她遭到長頸鹿重擊的影片拿給醫生看，結果醫生看了也在診間笑出來。

甚至後來拍電腦斷層掃描時，都有醫護人員開口調侃「妳就是那個被長頸鹿撞飛的啊」，令她哭笑不得。

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