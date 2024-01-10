陜西發現十六國北朝隋唐時期　規模最大獨立墓地合共285座

周二（9日），西安市文物保護考古研究院發布最新考古成果稱，2021年至今，已在陜西省西咸新區空港新城北城村墓地考古發掘墓地圍溝1處，圍溝內墓葬285座。

這是迄今發現的十六國北朝隋唐時期規模最大的一處獨立墓地。它上承戰國秦以來的獨立陵園制度，下啟北朝隋唐的家族墓地制度，在中國古代陵墓制度發展史上具有極其重要的意義。



墓葬規劃有序，排列整齊，墓道均為東向。（西安市文物保護考古研究院）

北城村墓地位於陜西省西咸新區空港新城北杜街道北城村，墓葬規劃有序，排列整齊，墓道均為東向。其中，北城村墓地東北部東西向呈四排分布的38座十六國墓葬，是近年來關中地區十六國墓葬最集中的一次發現。並出土了十六國時期極具代表性的陶人物俑、騎馬俑、牛車、九盤連枝燈、灶等器物。

考古專家認為，該墓地各時段墓葬均為東向，與同區域已發掘的十六國北朝隋唐墓葬南向的特征判然有別，且從十六國初年到唐貞觀年間三百多年的時間內一直保持延用，具有強烈的獨特性與穩定性。

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而墓地內墓葬形制及隨葬品則逐漸產生變化，反映出該墓地所葬人群在喪葬習俗上既保持了本民族的傳統，又不斷學習吸收中原漢文化的趨勢，反映了十六國北朝時期遷徙到中原地區的少數民族在文化上與漢文化逐漸融合的進程。