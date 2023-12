「胡姬貌如花,當壚笑春風。」唐代大詩人李白曾如此描述盛唐氣象。但詩中的「胡姬」來到大唐後是否留下並融入當地生活,是個有趣的謎題。《新華社》報道,內地科技考古團隊近日發現兩宗生活於曹魏—唐代時期的敦煌「混血兒」,據推斷出——唐代有「胡姬」嫁給了當地男性,繁衍了後代,融入了中華民族血脈。



作為絲綢之路上的黃金通道,河西走廊自古以來便是東西方人群交流的重要橋梁,東西文明長期在此互聯互通、互學互鑒。然而,由於缺乏古DNA數據,該地區人群歷史的研究長期處於近乎空白的狀態。

復旦大學新聞網站18日消息,復旦大學科技考古研究院文少卿團隊、生命科學學院金力團隊聯合廈門大學王傳超團隊及甘肅省文物考古研究所近日首次獲取25宗來自河西走廊中部的黑水國漢代墓地和河西走廊西端敦煌佛爺廟灣曹魏—唐代墓地的古基因組數據,並整合已發表的河西走廊及其周邊人群的古基因組和現代人的全基因組SNP芯片數據進行了群體遺傳學分析。

「胡姬」安在? 內地科技考古團隊首次發現敦煌「混血兒」。(觀察者網)

12月16日,相關研究成果以「Inferringthe demographic history of Hexi Corridor over the past two millennia from ancient genomes」(《古基因組揭示河西走廊過去兩千年的遺傳史》)為題在Science Bulletin(《科學通報》)上發表。「透過古基因組比較分析,我們重建了約兩千年來河西走廊的人群遺傳歷史,以科技考古手段證實了重大歷史事件對河西走廊人群的影響。」復旦大學科技考古研究院副教授文少卿說道。

課題組對漢代以前、漢代至唐代、現代等三個時間段的基因組數據進行分析,結果顯示,在新石器時代晚期至漢代,河西走廊人群至少發生了一次明顯的遺傳成分轉變,即以齊家文化為代表的黃河上游新石器晚期祖先成分轉變為黃河中下游新石器時代晚期/青銅晚期鐵器時代早期的祖先成分,這種轉變甚至影響到了新疆東部。

唐代帝國安危的根基,相當程度繫於對西域的經營。(資料照片)

課題組發現,這次遺傳成分的顯著轉變,與張騫「鑿空」及漢王朝經略西域並設置「河西四郡」的歷史息息相關。

特別的是,本次研究中,課題組在敦煌佛爺廟灣墓地曹魏時期和唐代的個體中各發現1宗歐亞大陸東西部的混血個體,其歐亞西部祖先成分分別高達~30%和~50%。引起研究者關注的原因,在於這兩宗個體都顯示出當地男性和歐亞西部女性的偏向性混合,這種人群混合模式在契丹和蒙古帝國中也有發現。

《東方美人》中,黝黑的人物處理被認為是受到敦煌壁畫的影響。(資料照片)

文少卿表示,這兩宗個體的偏向性混合顯示,他們應該就是敦煌當地男性和「胡姬」結合的後代。此外,這兩宗個體均葬於集體墓地中,「說明這些混血後代沒有因『華夷之辨』受到家族的區別對待,體現了敦煌的開放包容之風。」研究人員介紹。

在課題組看來,歐亞大陸東西部混血個體的發現,便是敦煌這座城市多民族融合、多元文化並存的佐證,更是絲路繁華的縮影。