170餘隻珍稀瀕危鳥類東方白鸛成群現身汕尾　為國家一級保護動物

日前，170餘隻國家一級保護野生動物東方白鸛成群出現在汕尾市海豐鳥類省級自然保護區，這是汕尾自2023年1月在陸豐縣記錄到179只東方白鸛以來，第二次監測到百只以上的東方白鸛。



東方白鸛是鸛形目鸛科的大型涉禽，棲息於開闊的沼澤、湖泊和潮濕草地，主要捕食魚類、蛙類、爬行類動物和昆蟲，也捕食小型嚙齒類動物，全球種群數量少於4000只，是國家一級保護野生動物。東方白鸛為冬候鳥，夏天主要分布在中國東北、內蒙古以及日本、朝鮮等地，冬天遷徙到華東、華南區域，主要集中在江西鄱陽湖、江蘇揚州等地。

據悉，廣東首次觀測到東方白鸛是在20世紀90年代，曾在珠海有記錄。近年來，東方白鸛持續在廣東廣州、深圳、東莞、江門、茂名等多地露面，如廣州南沙濕地最多曾觀測到49只東方白鸛「同框」；東莞松山湖曾記錄到40余只東方白鸛休憩覓食；茂名日前記錄到17只……廣東省科學院動物研究所副所長張強表示，棲息地的環境質量、食物資源的豐富程度會在一定程度上影響水鳥遷徙地點的選擇，東方白鸛成群現身廣東，是廣東持之以恒保護野生動物及其棲息地、加大濕地保護力度，促進生態環境持續向好的重要展現。

170餘隻珍稀瀕危鳥類東方白鸛成群現身汕尾。（示意圖，央廣網）

廣東是全球候鳥遷飛的重要通道，在每年11月至次年3月都會迎來大批越冬候鳥。據統計，廣東全省歷史記錄有野生鳥類584種，其中具有遷徙屬性鳥類412種，占70.5%，包括中華秋沙鴨、黑臉琵鷺、白鶴、東方白鸛等23種國家一級保護野生動物。

省林業局透露，近年來廣東省遷徙鳥類的新紀錄、新分布種類大幅度增加，野生鳥類種群數量逐步恢復並增長。如黑臉琵鷺和勺嘴鷸在廣東越冬的種群數量呈逐年上升趨勢。