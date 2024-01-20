中國寒極與火洲竟差逾105℃　分別在哪裏？歷史極值氣溫是多少？

中國地域遼闊，因為地理、季節不同，各地氣溫差別可以很大，曾錄得的最高溫和最低溫甚至相差超過105℃ 。中國最冷的是甚麼地方？能有多冷？



愈北愈冷？ 中國寒極就在東北

冬天漠河是冰雪世界，氣溫不時跌至-40℃以下。圖為漠河北極村。（網上圖片/當代中國授權）

中國最冷地方，很多人會猜是地理位置最北的東北地區。雖然影響溫度的原因不止緯度一個，但中國實測最低溫的紀錄-53℃ ，確實是在黑龍江省漠河市阿木爾鎮勁濤氣象站所錄得；那是2023年1月22日，也就是兔年農曆正月初一那天。

漠河是中國最北城市，與俄羅斯隔江相望；當地曾經以林業為主，近年旅遊業已成為支柱產業。

當地冬季平均溫度為-32℃，-40℃以下亦屬等閒 ，中國上一版極端低溫紀錄亦在這城市錄得，是1969年的-52.3℃；因為強勁低溫數據，漠河不單是中國的「北極」，也是「寒極」。

冬天漠河有供暖（暖氣），室內溫度在20℃以上，惟出門秒變成-40℃以下冰天雪地，極端變化會是甚麼感覺，未經歷過的人未必能夠想像。

中國唯一能看到極光的地方

漠河緯度高，遊客有機會看到難得一見的極光。圖為2023年11月5日在漠河看到的絢麗極光。（視覺中國/當代中國授權）

除了極端低溫，漠河因為緯度高（約北緯53度），冬天白晝時間只有3至4小時。相反地，夏天的漠河會變成「不夜城」，夏至前後「夜晚」只有一、兩小時，而且天色尚非全黑，不少遊客千里迢迢到此，就是要體驗這接近極晝或極夜的感覺。

同樣因為緯度問題，漠河亦是中國唯一可以看到極光的地方。

當然，因為與磁極仍相當距離，遊客能在此處看到極光的機會不算特別大，且必須選對地磁指數高的日子。有報道引述氣象部門的統計，漠河在1956至2010年間，每年內觀測到極光次數最高不超過15次，大部分年份都在5次以下。

順帶一提，剛才說到影響溫度的不止緯度，事實上，中國冬天是會比同緯度的國家更冷，東北地區情況尤為明顯。例如黑龍江省會哈爾濱，1月份平均溫度約是-19℃，而緯度差不多的法國巴黎和英國倫敦，卻都在0℃以上。造成中國特別冷原因，主要是來自西伯利亞「寒潮」，這是後話。

「火洲」2023年錄得52.2℃

吐魯番氣溫高，地表溫度更高，2023年7月16日錄得52.2℃極端高溫當天，火燄山一帶地表溫度就超過80度（小圖）。因為地表溫度高，在沙堆烤雞蛋成了遊客的熱門節目。（網上圖片/當代中國授權）

說完低溫，再說一下高溫。中國歷來最高溫度的紀錄，巧合地又是出現在2023年，當年的7月16日，新疆吐魯番的三堡鄉錄得52.2℃，較2015年在該市艾丁湖錄得的上一版紀錄高了1.9度。

52.2℃和中國極端低溫的-53℃ ，足足相差了超過105℃，十分驚人。

吐魯番地處在新疆東部，是中國著名的「葡萄之鄉」，葡萄相關產業和旅遊業均為當地經濟支柱，當地的火燄山，因小說《西遊記》而聞名天下。

吐魯番雖然緯度高（接近北緯43度），卻地處西風帶的盆地，地形低凹閉塞，西北氣流下沉增溫迅速，地面輻射的熱量又不易蒸發，這就造成盆地內部特別高溫，5至8月最高氣溫均在40℃以上，令其有「火洲」之名。

新疆吐魯番以熱聞名，夏天到訪的遊客都要做足防曬、防熱措施。圖為火燄山景區的遊客。（網上圖片/當代中國授權）

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