龍年看龍　不得不知的特色「觀龍點」　最近距香港僅一小時航程

龍，對中國人來説是重要的文化象徵，2024龍年將至，讓我們一起穿梭大江南北，看看中國各地都有哪些帶「龍」字的特色景點吧！



2024龍年看「龍」｜張家界百龍天梯 世界第一梯

位於湖南張家界武陵源景區的百龍天梯，以326米的高度獲《健力士世界紀錄大全》認證為世界「最高戶外電梯」，有「世界第一梯」的稱號。

百龍天梯共有3台透明觀光電梯，乘坐電梯，可直接抵達張家界武陵源核心景區——袁家界。（視覺中國/當代中國授權）

百龍天梯是張家界的一道亮麗的風景線，66秒的乘搭時間，雖然不是很長，卻帶給人們無限驚喜與震撼，展示出自然景觀與人造奇迹的和諧交融。

2024龍年看「龍」｜雲南雙龍橋 橋樓呼應的百年古橋

雙龍橋，坐落於雲南建水城西近郊，建於清朝乾隆年間，橋上建有三座飛簷式閣樓，是雲南著名古迹之一，被認為是雲南省規模最大、藝術價值最高的一座多孔連拱橋。

中國十大名橋之一的雙龍橋，位於瀘江河和塌沖河的交匯處，因兩河形態曲折蜿蜒如盤龍，故而得名「雙龍」。（視覺中國/當代中國授權）

這座橋最大的特點，在於它橋上有樓，樓橋呼應，遠看猶如一座大船，近觀又似長虹臥波，造型奇特，是中國造橋史上的傑作。

2024龍年看「龍」｜洛陽龍門石窟 千年藝術寶庫

位於河南洛陽的龍門石窟，與山西雲岡石窟、敦煌石窟以及甘肅麥積山石窟合稱為「中國四大石窟」，石像藝術享負盛名。

龍門石窟主要開鑿於北魏至北宋年間，前後歷經400多年，匯聚了多個朝代的藝術精華，規模為中國各大石窟之最。（Getty/當代中國授權）

龍門石窟現存佛像接近10萬尊，石窟超過1,300個，其中，「奉先寺」洞窟中的「盧舍那」佛像，是石窟最具代表性的佛像，充分展現出唐代石刻的藝術風格，是精妙絕倫的傳世傑作。

2024龍年看「龍」｜貴州金龍瀑布 現「金龍吐水」奇觀

在貴州龍里縣，坐落着一個懸掛于峭壁之上的巨型金色「水龍頭」。原來，這是龍里縣的地標建築，又名金龍瀑布。

以黃銅打造的金龍瀑布，每小時吐水量約60噸，龍頭與山崖融為一體，加上氣勢滂沱的瀑布，形成極具視覺震撼的奇觀。（w.n__t@Instagram/當代中國授權）

金龍頭以12噸黃銅打造而成，高16米，造型栩栩如生，氣勢磅礴的瀑布從龍口噴湧而出，形成「金龍吐水」的震撼景觀，近年成為了貴州的網紅景點之一。

2024龍年看「龍」｜台灣高雄龍虎塔 感受別樣東方色彩

蓮池潭是台灣高雄一處著名的湖泊，它最大的特色就是周圍屹立着形態各異的廟宇，讓蓮池潭披上一層神秘的宗教色彩。

在蓮池潭沿岸眾多廟宇中就屬龍虎塔最吸睛，龍虎塔於1976年興建而成，兩座塔樓各高7層，代表七級浮屠之意。

1976年落成的龍虎塔，高7層，分為龍禪、虎禪兩塔，塔身與岸邊的九曲橋連接，可一邊漫步於橋上，一邊從不同角度觀賞雙塔的設計布局。（Getty/當代中國授權）

遊客進塔參觀的順序也十分講究，經過九曲橋來到塔前，要先從龍口進塔，離開的話則從虎口出去，俗稱「入龍喉，出虎喉」，有吉祥、驅逐厄運之意。

2024龍年看「龍」｜新疆盤龍古道 驚心動魄的高原「天路」

位於新疆喀什地區的盤龍古道，橫臥於昆侖山脈之上，公路盤山而建，全長36公里，最高海拔約4,200米，最高點與最低點落差接近千米，從山頂到山腳共有600道S形急彎，被稱為「新疆第一彎」。

盤龍古道，又名瓦恰公路，從高空俯瞰，古道宛如一條橫臥在山間的巨龍，與四周雄渾壯麗的喀納斯地貌相互輝映，形成一幅壯麗的畫卷。（Getty/當代中國授權）

盤龍古道分為大盤龍和小盤龍，大盤龍的彎度較大且不密集，而且沿途有許多觀景台讓遊客停下車飽覽新疆景色。

小盤龍則是刺激的代名詞，此處道路更為曲折，而且擁有大量急彎，非常考驗駕駛者的技術，可謂壯麗又刺激。

以上的「龍」字景點，大家又去過沒有呢？

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