內地生育率連年低迷　專家：龍年或迎高峰，中國人生肖偏好明顯

內地的出生率低迷，國家統計局周三（17日）公布數據，2023年全年出生人口902萬人，人口出生率為6.39‰（千分比）。有專家表示，2024年是龍年，或將出現生育小高峰，「中國人對生肖偏好非常明顯。」



內地2023年出生人口902萬人，人口出生率為6.39‰。（視覺中國）

數據顯示，2023年年末全國人口140967萬人，較上年末減少208萬人。全年出生人口902萬人，人口出生率為6.39‰；死亡人口1110萬人，人口死亡率為7.87‰；人口自然增長率為-1.48‰。

公開資料指出，2022年全國人口出生率為30.2‰。而針對這一數據的大幅下降，中國人口學會會長、中國人民大學教授翟振武表示，2024年是龍年，中國人對生肖偏好非常明顯，上一個龍年即2012年時就有一個生育小高峰。「綜合來看，2024年的生育率有望提升。」

翟振武說，「少子化」是現代化發展的一個必然結果。英國、德國、日本等發達國家的生育水平都比較低，這是規律。目前，中國的總和生育率大概為1.05。他認為，在全面的生育支持政策體系落地後，未來有望回到1.3左右甚至之上。

專家表示，2024年是龍年，內地或將出現生育小高峰，「中國人對生肖偏好非常明顯」。（資料圖片）

南開大學經濟學院教授、中國人口學會副會長原新表示，國際經驗表明，人口負增長最初時期常伴有人口增減交替的波動。按人口規模性變化和「三年疫情」影響，2023年人口負增長會較2022年更甚，但2024年，生肖龍年和「三年疫情」生育反彈，人口負增長可能緩和一些。

原新指出，未來30年，無論生育率高與低。總人口下降的速度是相對溫和的，這是人口發展規律所決定的。但從更長周期來看，如果生育率提升得不好，越低的生育率，總人口遠期的減量就越劇烈。