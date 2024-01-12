賀歲迎龍年　廣州書畫家來港參會揮毫潑墨　繪水墨花鳥共迎新春

「賀歲迎龍—2024粵港澳大灣區書畫名家筆會」活動於近日在香港舉行，來自粵港澳三地的十余位書畫名家揮毫潑墨，共迎新春。行書、草書、隸書、水墨花鳥、鬥方、春聯，書畫家們以筆墨寄心意，以字畫抒真情。



筆會上，一幅由粵港澳三地書畫家們共同合作六尺國畫《鳴春圖》引人註目。廣州越海書畫院院長陳志雄開筆畫火紅的木棉，香港東方書畫院院長、香港書法家協會副主席梁君度等畫黃菊翠竹水仙，中國書畫世界行澳門交流會主席潘錦玲畫粉嫩的荷花。火紅的木棉、蒼翠的綠竹、潔白的水仙、粉嫩的荷花，寓意龍年紅紅火火、吉祥如意。

粵港澳書畫家合作六尺《鳴春圖》（羊城晚報）

在現場，廣州書法家黎藝豪創作的草書「翼翼哉茲事體大，煌煌者合時為文」、蘇寶源的楷書自撰句「大觀而達微，公道見正覺」、黎智樹的行書「唐王昌齡七絕芙蓉樓送辛漸」，也讓在場嘉賓贊不絕口。

談到中國傳統書畫在粵港澳大灣區的交流，陳志雄表示，粵港澳三地的國畫家很多都是嶺南畫派的傳人，在風格上系出同門。港、澳又得地理風氣之先，成為東西方文化交融的紐帶。梁君度也提到，中國傳統書畫在香港傳承有序，日漸茁壯，正受到越來越多民眾特別是青少年的喜愛。

廣州書畫家陳志雄、黎藝豪、蘇寶源、黎智樹在筆會揮毫。（羊城晚報）

對於此次交流活動，潘錦玲表示，澳門回歸祖國後，傳統書畫藝術正煥發出蓬勃生機與活力。「此次筆會有助於促進粵港澳三地書畫家的交流，對推動大灣區文化發展很有必要。」潘錦玲說。

當天，粵港澳書畫家們還每人書寫了紅色菱形紙的「龍」字書法。據了解，在2012年龍年，由20多個國家和地區100位書法家每人書寫一個「龍」字的書法匯寄至廣州，合裱成為13米寬的《全球百家百龍書法合璧圖》，並在「2012龍年國際龍書畫大展」廣州展中亮相。當年參與這一作品創作的廣州書畫家把這幅「百龍圖」的3米微縮復製件帶到香港筆會展示，與港澳書畫家迎慶即將到來的甲辰龍年。

此次筆會由東盟-中國書畫家聯合總會、廣州越海書畫院、香港東方書畫院、澄明書道協會、中國書法世界行澳門交流會等機構共同主辦。